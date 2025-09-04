Bares y restaurantes proyectan aumento en ventas del 50 % tras partido de la Selección, ¿se nos hará el milagrito?

La Selección Colombia ya está lista para recibir a su par de Bolivia este jueves- a las 6:30 p.m.- en el estadio Metropolitano de Barranquilla, como parte de los partidos decisivos de cara al Mundial 2026, cuyas sedes tendrán lugar en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá). Lea también: Baila Morena: el clásico de Héctor & Tito que revivió con la Dayromanía Detrás de la Tricolor también se juega la economía colombiana, puesto que bares, restaurantes y aerolíneas albergarían a cantidad de hinchas listos para celebrar la posible victoria durante el fin de semana.

Lo que se espera en ganancias si clasifica la Selección Colombia al Mundial 2026

Asobares explicó a EL COLOMBIANO que en Medellín y el área metropolitana se espera un incremento del 15 al 20% en ventas proyectado para este jueves y viernes, lo que significa que hay buena expectativa si los cafeteros clasifican. Por su parte, Fenalco sostiene que en Colombia es habitual que los partidos de la Selección provoquen un incremento tangible en las ventas de sectores como: ● Restaurantes, bares, gastrobares y clubes sociales: Se proyectan aumentos en ventas de entre 30% y 50%, gracias a la afluencia de hinchas que prefieren compartir la experiencia del partido en grupo, generando mayor consumo de alimentos y bebidas.

¿Cómo se moverá la economía en Colombia tras el partido entre la Selección y Bolivia este 4 de septiembre de 2025? Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

● Transporte, comercio informal y tiendas de barrio: Reportan incrementos de hasta 30% durante los días de partido, impulsados por la venta de bebidas y snacks. ● Venta de artículos deportivos: Los almacenes de camisetas, bufandas, banderas y accesorios alusivos a la Selección registran crecimientos en ventas de aproximadamente 20%. ● Electrodomésticos y tecnología: Uno de los sectores con mejor desempeño es el de televisores y equipos de sonido, cuyas ventas han crecido un 22% en los últimos 12 meses, según la Encuesta Mensual de Comercio del Dane, muy por encima del promedio general del comercio minorista que crece al 8.4%. ● Hotelería y Turismo: En Barranquilla la hotelería formal alcanza este jueves una ocupación superior al 90% ante la llegada de centenares de aficionados tanto nacional como del exterior.