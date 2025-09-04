¡Desde septiembre se encuentra empleo pa’ diciembre! Empresas ya abrieron vacantes para atender esta temporada

Contrario a lo que muchos piensan, diciembre es uno de los meses con mayor generación de empleo en Colombia. La alta temporada de Navidad y las vacaciones de fin de año dinamizan el comercio y obligan a muchas empresas a reforzar sus equipos con nuevo talento.
De hecho, aunque faltan varios meses para que llegue diciembre, diferentes compañías ya empezaron a abrir vacantes para la temporada de fin de año, anticipándose a la alta demanda de consumo y al aumento de operaciones.
