¿El próximo será Dayro? Estos ídolos marcaron los últimos goles de clasificación de Colombia a los mundiales

En los últimos 35 años, la Selección Colombia de mayores ha logrado clasificar a cinco mundiales. El primero fue en Italia 1990. El último en Rusia 2018. En la última década del Siglo XX, estuvo en las Copas del Mundo que se disputaron en Italia, Estados Unidos y Francia. En lo que va del XXI, disputó los que se realizaron en Brasil (2014) y suelo ruso.
Este jueves, frente a la Selección Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, los criollos esperan lograr la clasificación a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio del 2026. Por eso, cabe recordar los goles importantes para las clasificaciones de los criollos a los mundiales.