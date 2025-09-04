“Son momentos muy duros” Papá de Valeria Afanador habló sobre las medidas que tomó con sus hijos

Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, la niña cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras desaparecer en su colegio, confirmó que tomó la decisión de retirar a sus otros hijos de la institución educativa mientras avanza la investigación.

En diálogo con Caracol Radio, el padre explicó que la familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. “Son momentos muy duros. Escuchar a sus hermanitos decir que querían abrazar a su hermana y que no querían ser cinco, sino seis, como era nuestro núcleo familiar, ha sido devastador”, señaló.

Conozca: “Vamos a probar que a las directivas del colegio no les asiste ninguna responsabilidad”: abogado en caso de Valeria Afanador

Sobre el dictamen preliminar de Medicina Legal, que concluyó que Valeria murió por ahogamiento y que se trató de un accidente, Afanador insistió en que el caso no está cerrado. “Mi posición es que mi hija no salió sola del colegio. Vamos a seguir trabajando para investigar a fondo qué fue lo que sucedió”, afirmó.

El padre explicó que los videos conocidos muestran un comportamiento extraño de Valeria antes de salir de la institución, lo que refuerza su hipótesis de que alguien pudo haber estado detrás de su desaparición. “Ella asienta como a alguien que la está llamando. Se ha dicho que salió detrás de un perro, pero mi hija era muy inteligente y medía riesgos”, agregó.