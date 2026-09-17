Gastón Pezzuti: “James siempre fue un jugador de Selección y hoy puede darle a Nacional la exclusividad de su esfuerzo”

“Estamos esperando la posibilidad para volver al fútbol. La intención es integrarme a un cuerpo técnico, al de Claudio Ubeda, que hace poquitos meses salió de Boca. No tuve la chance, por decisiones externas, no del propio Claudio, de ingresar a Boca. Estamos esperando la posibilidad donde se dé para retomar el fútbol desde otro lugar”.

El ídolo de Atlético Nacional habló en Línea de Gol sobre su intención de volver al fútbol como integrante de un cuerpo técnico, el presente del equipo verdolaga, la llegada de James Rodríguez, el retiro de la Selección Colombia y la situación de David Ospina. También recordó su relación con Franco Armani y su salida del club bajo la dirección de Juan Carlos Osorio.

¿Qué papel espera cumplir dentro del cuerpo técnico de Claudio Ubeda?

“La idea es asistir a Claudio, que es el líder de este equipo de trabajo. Él venía trabajando con Miguel Ángel Russo y, posterior a su lamentable desaparición, le tocó liderar este cuerpo técnico con Juvenal Rodríguez y el profesor Adrián. La idea es reforzar un poquito las condiciones de trabajo y tratar de ayudar primero a un amigo, que es Claudio, y segundo a todo su cuerpo técnico con la experiencia que uno pudo recabar dentro de la cancha y a través de todos estos años en una preparación continua”.

¿Qué recuerdo le dejó el proyecto que tuvo con Torreón de la Montaña junto a Aquivaldo Mosquera?

“Fue una experiencia muy bonita que asumimos con Aquivaldo, con Juan Carlos de la Cuesta y con Eduardo Silva Meluk. La tomamos de manera competitiva, porque nuestro gen es así, es competitivo, pero con un objetivo primordial, que era una labor social: darle la posibilidad a muchos chicos, en su época de formación, que se termina cortando prácticamente a los 18 años. Lo que nosotros intentamos hacer fue alargar ese proceso, darles una posibilidad de dos años más de competición, de formación y de información. Fue algo muy lindo que lamentablemente quedó un poquito postergado por la pandemia. Después lo continuamos, pero yo tomé la decisión de volver a Argentina y estar un poquito más alejado de esa labor. Siempre lo seguí apoyando a la distancia, pero ya no lo pude hacer desde el campo de juego”.

¿Cómo vivió aquella despedida de Atlético Nacional que tuvo con la hinchada?

“Fue uno de los días más tristes y más felices de mi vida. Más triste por despedirme de un club que quiero mucho y que me dio mucho, pero también tuve una sensación agradable y de paz porque la gente hizo esa despedida de manera sincera. Uno se siente en paz porque, si lo despedían de esa manera, era porque las cosas habían salido bien, porque uno había podido llegar y entrar en la gente. Por eso digo que fue una sensación tan ambigua”.

¿Cómo está viendo actualmente a Atlético Nacional?

“Claramente lo sigo, estoy al tanto de todo. No te digo que miro todos los partidos el fin de semana porque lo tengo que administrar con el fútbol argentino y con otras ligas que me gusta ver, además de la familia, que no me mata. Pero sí estoy al tanto de cada una de las cosas que están pasando. Me gusta este nuevo proceso de Lucas y de Alexis. Me parece muy interesante su búsqueda futbolística. Digo su búsqueda porque creo que están en un proceso de formación y de adaptación todavía. De hecho, siguen llegando jugadores, como el caso de James y Cabrera, y creo que se está poniendo muy competitivo con el regreso de grandes figuras”.

¿Considera que la Liga colombiana está viviendo uno de sus mejores momentos por la llegada de grandes jugadores?

“La calidad no te la da solo el nombre, te la da la experiencia y volcarla al campo de juego. Con el nombre simplemente jugás; acá obviamente van a ser respetados y queridos, pero a la hora de empezar un partido te olvidás de esa idolatría. Vas a querer ganarle, no importa el nombre y la persona que esté enfrente. Siempre que tengas mejores jugadores o jugadores con más experiencia, se supone que, si sabés aprovecharlos y sabés rodearlos, y cada uno de estos jugadores sabe utilizar el momento, van a hacer que los equipos crezcan en cuanto a su juego. Y si varios equipos hacen crecer su juego, van a hacer una liga más competitiva”.

¿Qué impacto pueden tener esas figuras en los jóvenes talentos colombianos?

“Los jóvenes tienen que aprovecharlos, tienen que ser una esponja, exprimirlos, escuchar, mirar y crecer. Cuando tenés este tipo de jugadores, de estrellas, lo que tenés que hacer es observar en todo momento, preguntar y crecer, porque creo que eso va a ser mejor para los equipos y obviamente desde la individualidad. Lo hemos visto en muchos casos. Alexis Henríquez, cuando estaba en su mejor momento, tuvo al lado a muchos jugadores que después se fueron al exterior, a ligas como México o Argentina. Eso demuestra que no solamente la individualidad hace crecer el fútbol, sino que mejora todo lo que tenés alrededor”.

¿Cómo recuerda su relación con Franco Armani y Cristian Vargas durante su etapa en Nacional?

“Yo simplemente aproveché. Yo los aproveché a la inversa. Tenía chicos como Franco o como el mismo Cristian Vargas, que venían con mucha fuerza y juventud, y a mí también me hicieron mejor. Me hicieron entender que no había que bajar los brazos y que había que seguir potenciando cada día mi estilo de juego o mi fortaleza de juego. Eso hizo que nos ayudáramos mutuamente”.

¿Encuentra similitudes entre aquel Atlético Nacional de 2012 y el actual?

“Se generan regresos y recambios. En este caso es una mixtura, porque hay regresos por fuera del campo como el de Víctor y el de Alexis, en otro contexto totalmente diferente y con una espalda totalmente distinta a cuando él ingresó en 2012. Siempre es importante tener referentes de ese estilo y que conozcan tanto la institución, porque ahí tenés un camino, tenés un atajo. No tenés que aprender cómo se maneja el día a día o cómo es la historia de la institución y claramente ellos lo saben muy bien”.

¿Ve similitudes entre Juan Carlos Osorio y Lucas González?

“Sí, podemos decir que tienen algunas formas parecidas en cuanto a la docencia o a la explicación de cada una de las situaciones. Yo reconozco en Osorio y, por lo que conozco de Lucas, no de haber hablado mucho con él sino por lo que uno puede intuir e informarse por gente que sí estuvo en sus planteles, que son técnicos que potencian a los jugadores. Más allá de lo que uno ve a nivel grupal, los jugadores crecen en su rendimiento y empiezan a conocer o incorporar cosas nuevas en cuanto a los movimientos o posiciones que pueden adoptar dentro del campo de juego. Creo que eso sí los une en algún punto de sus carreras”.

¿Qué otros equipos del fútbol colombiano le han llamado la atención?

“Me gusta ver a América jugar, me gusta ver a Medellín jugar, creo que ha dado un vuelco bastante grande desde el juego. Me gustó ver al Junior del semestre pasado por muchos momentos. Nacional lo está haciendo muy bien. Águilas también lo está haciendo bien. Fíjate que ahí tenés otra de las opciones con menor presupuesto y quizás con otra vidriera en cuanto a la prensa, pero también lo está haciendo bien. Creo que el Inter lo hizo también bien por muchos momentos el semestre pasado. Creo que hay muy buenas propuestas y que se está dando un recambio importante desde la ideología. A mí por lo menos me genera buena expectativa para lo que viene en el futuro para el fútbol colombiano”.

¿Qué necesita mejorar el fútbol colombiano para acompañar ese crecimiento?

“Hay que acompañarlo también con otros estratos, otros sectores que mejoren la organización, que mejoren algunos campos de juego, que mejore a veces el arbitraje. Hay que acompañar todo ese proceso para que la liga cada vez sea mejor”.

¿Cuánto ha cambiado el fútbol colombiano desde que usted jugó hasta ahora?

“Yo jugué sin VAR. Hoy el fútbol con el VAR ha cambiado sustancialmente. Ahí tenés un cambio radical. Tenés que entrenarte, tenés que pensar de manera diferente cuando tenés una herramienta que te está mirando 90 y pico de minutos con varias cámaras. Ha cambiado la metodología de trabajo, no solo desde lo futbolístico puntual sino también desde la preparación atlética. Ha cambiado mucho. Los campos de juego han mejorado, si bien todavía me parece que hay mucho para crecer. Los estadios han mejorado”.

¿Cómo analiza la decisión de James Rodríguez de retirarse de la Selección Colombia?

“Hay que ser muy respetuoso porque es una decisión personal, seguramente muy analizada. Si él considera que ya llegó a su límite, que ya llegó a su techo y que le tiene que dar la posibilidad a nuevas generaciones para que esta Selección o este proceso con Néstor Lorenzo siga creciendo, hay que respetarlo. Uno siempre quiere ver a los buenos jugadores dentro de la cancha, pero también hay que ser realista y hacer un autoanálisis muy profundo de lo que conlleva tener la cabeza en dos lugares. Claramente James es un jugador de Selección y después un jugador de club. Él siempre lo pensó así, siempre privilegió también su Selección. Hoy quizás puede descansar más tranquilo. Seguramente con dolor, porque debe ser muy difícil tomar una decisión como esa a la edad que tiene, porque creo que todavía. Hoy lo que tiene que hacer es disfrutar del fútbol y de los años que le quedan, en este caso darle a Nacional la exclusividad de su esfuerzo. La Selección Colombia tendrá que quedarse con el recuerdo de un gran jugador y buscar alternativas para que la ausencia se note poco”.

¿Cómo vio a David Ospina en su última etapa con Atlético Nacional?

“En cuanto a lo de David, me apenó mucho porque lo de David es totalmente diferente a lo de cualquier otro jugador que lo hace por un cansancio deportivo, por las exigencias que genera haber participado en ligas como la inglesa, la italiana o la francesa. David lamentablemente tiene que llegar a esta determinación por una imposibilidad física o por un dolor que seguramente lo viene aquejando hace mucho tiempo, después de haber estado en Arabia, que ahí fue su lesión y que quizás no lo dejó volver a demostrar el ciento por ciento de sus cualidades. Valoro y reconozco en él el gran esfuerzo que hizo de volver a Nacional, de querer estar al ciento por ciento, pero lamentablemente se ve que todo lo que él quizás no quería demostrar quedó en evidencia en México. Si no, quizás hoy estaría en Nacional o estaríamos disfrutando de un gran arquero que surgió del fútbol colombiano. Para mí, tranquilamente puede estar en el top 3”.