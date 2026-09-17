Gastón Pezzuti: “James siempre fue un jugador de Selección y hoy puede darle a Nacional la exclusividad de su esfuerzo”

El ídolo de Atlético Nacional habló en Línea de Gol sobre su intención de volver al fútbol como integrante de un cuerpo técnico, el presente del equipo verdolaga, la llegada de James Rodríguez, el retiro de la Selección Colombia y la situación de David Ospina. También recordó su relación con Franco Armani y su salida del club bajo la dirección de Juan Carlos Osorio.
¿En qué está actualmente Gastón Pezzuti y cuál es su próximo objetivo en el fútbol?
“Estamos esperando la posibilidad para volver al fútbol. La intención es integrarme a un cuerpo técnico, al de Claudio Ubeda, que hace poquitos meses salió de Boca. No tuve la chance, por decisiones externas, no del propio Claudio, de ingresar a Boca. Estamos esperando la posibilidad donde se dé para retomar el fútbol desde otro lugar”.