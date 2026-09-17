Mansiones, ganadería y lujos: así era la vida del hombre que habría lavado dinero para el ELN durante décadas

El supuesto ganadero Gildardo Quinchía Giraldo, capturado este 15 de septiembre, sería uno de los eslabones más importantes de una red de blanqueo internacional vinculada a la guerrilla del ELN. Según informó El Tiempo, Quinchía tendría una investigación activa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como lujosas propiedades y vehículos. Cabe recordar que su aprehensión fue reportada este 15 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, quien dijo que “Quinchía era requerido por la justicia por financiación del terrorismo, lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos”. Le puede interesar: Líder campesino de 17 años fue asesinado en el Catatumbo; culpan al ELN del crimen El primer mandatario agregó que “de acuerdo con la investigación, (Quinchía) habría participado en la movilización de más de $33.000 millones provenientes de actividades ilícitas asociadas al Frente de Guerra Oriental del ELN, que opera en Meta y Arauca. Además, según el jefe de Estado, el capturado es primo de alias Pablito, tercer cabecilla del comando central del ELN.

“Su cercanía con alias Pablito hace especialmente relevante la información que pueda entregar sobre las redes financieras, patrimoniales y de apoyo que sostienen al ELN”, aseguró. Para terminar su pronunciamiento, De la Espriella envió una advertencia al ELN. “El mensaje para los integrantes y colaboradores del ELN es claro: sométanse a la justicia. La presión del Estado seguirá aumentando. Vamos por sus cabecillas, sus estructuras, sus finanzas y sus redes de apoyo”.

Así operaría la red de blanqueo vinculada al Frente de Guerra Oriental

Quinchía movería el dinero mediante transacciones bancarias y compras de inmuebles bajo la fachada de ser ganadero en el Meta. El expediente del caso también mencionaría a Gerly Sánchez, alias Mono Gerley, presunto articulador principal de la red criminal señalada de lavar 885.000 millones de pesos del Frente de Guerra Oriental del ELN. Este fue extraditado a España el 20 de marzo. Asimismo, la red de lavado para la que Quinchía sería clave llevaría cerca de veinte años lavando plata para el frente Domingo Laín de esa guerrilla en Casanare, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bogotá. En el momento se intentaría establecer si Quinchía habría sido contactado por el ELN para trasladarse al Meta y, desde allí, desarrollara el esquema de lavado, así como lo habrían hecho otros individuos mencionados en el expediente. Estos serían Harold Ronne Ardila Urbina, Mayerly Zulay Arévalo Carrascal, Yasser Husseir Ardila Urbina y Jesús Alberto Velas Navarro.

Los lujos y fincas descubiertas al primo de alias Pablito

El patrimonio de Quinchía estaría repartido en fincas en Arauca, condominios en Villavicencio y vehículos como una Toyota Land Cruiser Prado modelo 2022, con la que se movería entre Villavicencio y Bogotá. Adicionalmente, sería propietario de dos casas en condominios de alto nivel en la capital del Meta: Quintas de Santa Clara y Portal de Trapiche. A eso se añadirían tres lotes en Arauca, que se llamarían La Sarabia, Santa Fe y Vila Maylen. Le puede interesar: La Policía regresó a Guamalito, Norte de Santander, luego de que el ELN destruyera la subestación del pueblo

Otras noticias del ELN: Rescate de secuestrados y advertencia oficial al ELN

La captura de Quinchía se presentó el mismo día en que el presidente de la República informó el rescate de ocho personas que estaban secuestradas por el ELN. En su mensaje, les hizo una advertencia, como hizo al exponer la captura de Quinchía. “Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, dijo. Bloque de preguntas frecuentes