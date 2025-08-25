Video | El golazo de Daniel Cataño con Bolívar con el que se hace extrañar en Millonarios

Daniel Cataño volvió a brillar en el fútbol boliviano. El exjugador de Millonarios se reportó con un verdadero golazo y una asistencia en el empate 2-2 de Bolívar en su visita al Club Deportivo Jorge Wilstermann, consolidándose como uno de los hombres clave del equipo dirigido por Flavio Robatto.
Le puede interesar: Se acabó la era David González con Millonarios: “Era una situación insostenible”
El partido comenzó con ventaja para el local, gracias al tanto de Cristhian Machado. Sin embargo, Bolívar reaccionó con la participación de Cataño, quien asistió a Dorny Romero para el 1-1.