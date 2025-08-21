x

Con goles de Yoreli Rincón y Ana Guzmán, Palmeiras celebró un triunfo con sabor colombiano

Las colombianas fueron protagonistas en la victoria sobre Taubaté por la séptima fecha del Paulista Femenino.

    Ana Guzmán y Yoreli Rincón marcan su primer tanto en el Paulista Femenino. Foto: Tomada de redes @Palmeiras_FEM
Sara Gil Martínez
21 de agosto de 2025
bookmark

El fútbol femenino colombiano sigue dejando huella en Brasil. Este miércoles 20 de agosto, Ana María Guzmán y Yoreli Rincón fueron las grandes figuras del Palmeiras al anotar los goles con los que el equipo derrotó 2-1 al Taubaté en el Campeonato Paulista.

El partido tuvo presencia de tres cafeteras desde el inicio: Yoreli Rincón, Greicy Landázuri y el más reciente fichaje, Ana María Guzmán. Fue precisamente la lateral risaraldense quien abrió el marcador a los 6 minutos, estrenándose con su primer gol en el Paulista. En la segunda parte, la capitana del equipo, Yoreli Rincón, apareció al minuto 80 para sentenciar el triunfo con el 1-2 definitivo.

Greicy Landázuri también firmó un encuentro destacado y fue sustituida al minuto 89 en medio de aplausos, demostrando que la cuota colombiana en el Palmeiras está más vigente que nunca.

Quien no estuvo en la convocatoria fue Katerine Tapia, arquera de la Selección Colombia y habitual titular. En su lugar, la portera Tainá asumió la responsabilidad bajo los tres palos, en lo que parece ser una rotación de la plantilla tras su participación completa en el Brasileirao ante Flamengo.

Con este resultado, Palmeiras llegó a 13 puntos y se mantiene en la segunda posición de la tabla, a solo dos unidades del líder Corinthians. En el Brasileirao, el equipo también pelea en la parte alta y actualmente es cuarto con 30 unidades

Para Guzmán, este gol tiene un sabor especial. Llegó a Brasil luego de disputar la Copa América Femenina, donde Colombia fue subcampeona, y tras su paso por el Utah Royals de Estados Unidos, en condición de préstamo desde el Bayern Múnich. Ahora, la risaraldense empieza a brillar en el fútbol brasileño.

El próximo reto del Palmeiras será el domingo 24 de agosto ante Cruzeiro, en otro duelo clave para seguir peleando en lo más alto de la tabla.

Le puede interesar: Nacional femenino recibe a Millonarios y DIM logró un empate en su visita al Cali

