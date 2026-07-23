Antoine Griezmann y Robert Lewandowski debutaron en la MLS, ¿cómo les fue?

En una jornada de grandes estrenos en la MLS, el francés Antoine Griezmann anotó este miércoles un gol en una paliza de su nuevo equipo, Orlando City, mientras el polaco Robert Lewandowski cayó con el Chicago Fire frente al Inter Miami.
Griezmann jugó los 90 minutos en el triunfo 4-0 a domicilio de Orlando frente al San Jose Earthquakes, del delantero alemán Timo Werner.
La presencia del atacante galo, recién aterrizado desde el Atlético de Madrid, tuvo un impacto inmediato para Orlando, un equipo muy irregular que está fuera de las plazas de acceso a playoffs.
Frente al Earthquakes, una de las mayores revelaciones de la temporada, Orlando se adelantó con dianas del esloveno David Brekalo y el colombiano Iván Angulo en los minutos 7 y 29.
El turno de Griezmann llegó en el 48’, cuando aprovechó un error de la zaga local en la salida de balón para recibir la pelota en el área, recortar a un defensa y disparar un remate cruzado con el que estrenó su casillero en la MLS.