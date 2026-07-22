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¿Continuará Juan Fernando Quintero en River Plate?: “No soy prioridad para Coudet”

El creativo colombiano está en periodo de vacaciones antes de definir su futuro competitivo. Dice que siempre ha querido terminar su carrera en River Plate.

  • Juan Fernando Quintero suma su segundo periodo con River, luego de arribar en 2025. FOTO AFP
    Juan Fernando Quintero suma su segundo periodo con River, luego de arribar en 2025. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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El futuro futbolístico de Juan Fernando Quintero continúa siendo una incógnita. Tras su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica, el volante antioqueño disfruta de un periodo de vacaciones mientras define cuál será el siguiente paso de su carrera deportiva.

Aunque el mediocampista de 33 años reiteró el profundo cariño que siente por River Plate, club con el que conquistó la Copa Libertadores de 2018, también reconoció que su relación futbolística con el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet no atraviesa el mejor momento, situación que mantiene abierta la posibilidad de una salida.

En declaraciones al canal ESPN, el colombiano explicó que su situación ya había sido conversada con la dirigencia del club antes del Mundial y dejó entrever que el técnico no conocía todos los detalles.

Lea: Quintero respondió a críticas por celebración tras el Mundial: “¿Te pido permiso para reunirme con mi familia?”

“Sí, el entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya se había hablado otra con el presidente. Yo realmente no me hablo con él desde que me fui. Seguramente no tenía conocimiento de la situación, porque el 30 (de julio) tengo el viaje y eso ya estaba hablado antes del Mundial”, afirmó.

Quintero fue aún más directo al referirse a la relación profesional que mantiene con el entrenador de River Plate.

El creativo recordó que durante el último semestre tuvo poca continuidad y puso como ejemplo la final en la que apenas disputó cinco minutos. Para él, las decisiones obedecen al modelo futbolístico de Coudet y aseguró que siempre ha respetado la autoridad del entrenador.

“Todo el mundo sabe que con el ‘Chacho’ no tuve la mejor continuidad. En la final jugué solamente cinco minutos. Son sus conceptos futbolísticos y siempre voy a respetar sus decisiones, pero obviamente no soy prioridad para él. Todo el mundo lo sabe, son cosas que se ven en el campo”, expresó.

A pesar de esa diferencia de criterios, el colombiano insistió en que no existe un conflicto personal con el técnico argentino.

“Como persona lo respeto, no tengo ningún problema con él, pero futbolísticamente pensamos diferente. Él tiene su mérito, nunca le he faltado al respeto a nadie”, añadió.

Quintero insiste en que River sigue siendo el club de sus sueños

El volante también dejó claro que la decisión sobre su futuro busca beneficiar tanto a él como a River Plate. Explicó que recibió algunos días adicionales de descanso por motivos familiares y que sus representantes trabajan en encontrar la mejor solución.

Además, reiteró que nunca ha ocultado su deseo de retirarse vistiendo la camiseta del conjunto de Núñez.

Siga leyendo: Después de James y Quintero: los nombres llamados a liderar el recambio de la Selección Colombia

“No tengo nada en contra del ‘Chacho’. Le deseo lo mejor. Después de lo que viví el último semestre estoy viendo la mejor situación para mí y para el club. Las personas más importantes del club conocen todo. Mis representantes están trabajando y esperamos que todo termine bien para River, que está por encima de cualquier nombre”, comentó.

Finalmente, Quintero volvió a expresar el vínculo emocional que mantiene con la institución argentina.

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“Siempre dije que quiero retirarme en el club que amo, que es River, porque me cambió la vida y potenció mis mejores condiciones y mi talento. Sé qué es lo mejor para mí y para mi familia”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Juan Fernando Quintero dice que no es prioridad para Eduardo Coudet?
Juan Fernando Quintero considera que no es prioridad para Eduardo Coudet porque tuvo muy poca continuidad durante el último semestre. Como ejemplo, recordó que en una final solo disputó cinco minutos y afirmó que las decisiones responden a la idea futbolística del entrenador.
¿Juan Fernando Quintero tiene un problema personal con Eduardo Coudet?
No. El volante colombiano aseguró que su diferencia con Coudet es exclusivamente futbolística. Incluso afirmó que respeta al entrenador como persona y nunca le ha faltado al respeto, aunque reconoció que ambos tienen conceptos diferentes sobre el juego.
¿Qué papel tuvo la dirigencia de River Plate en la situación de Juan Fernando Quintero?
Según Quintero, la dirigencia ya conocía su situación antes del Mundial. El colombiano explicó que había hablado previamente con el presidente del club y que los directivos más importantes están al tanto de las conversaciones sobre su futuro.
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