Agustín Martegani renace en el DIM, tras 512 días de estar “borrado” en Boca Juniors

Agustín Martegani duró 512 días sin jugar un partido oficial. El futbolista argentino estuvo un año y cuatro meses sin sumar minutos en el balompié profesional. No por una lesión, sino por una decisión de los entrenadores que tuvo en Boca Juniors. El volante, de 26 años, estuvo “borrado” en el cuadro xeneize durante el último año y medio que vistió su camiseta. El último partido que disputó el mediocampista, quien llegó en julio de 2024 con el rótulo de figura al equipo bonaerense después de tener un breve paso por la Salernitana de Italia fue el 25 de febrero de 2025. Aquel día, Boca visitó a Aldosivi por la Liga de Argentina. Los xeneizes se impusieron 2-1. Martegani fue titular y disputó 58 minutos. Luego de ser reemplazado, empezó una inactividad que, incluso para la prensa argentina, no tenía una explicación lógica.

El sufrimiento más grande No hay mayor sufrimiento para un futbolista profesional que no poder jugar. Todos, siempre, manifiestan que los momentos más difíciles de sus carreras son cuando, por algún motivo, no pueden estar en una cancha. Les da más duro si son figuras. Martegani llegó a Boca Juniors a cambio de 2,8 millones de dólares. Los xeneizes hicieron una inversión a largo plazo por el 80% de su pase, con la intención de que, en algún momento, pudieran recuperar algo del dinero con una venta futura o, en su defecto, con títulos y buenas presentaciones. La Liga de Argentina es una gran vitrina para la venta de futbolistas. De acuerdo con datos de Transfermarkt, es el rentado de Suramérica que más futbolistas exporta al mundo. Se estima que, por lo menos, 1.000 jugadores formados en ese torneo juegan en el extranjero. Muchos de ellos lo hacen en Europa. Es su sueño y el de los clubes. Allá hay dinero y mayor exposición. Martegani, quien debutó como profesional en 2019 con San Lorenzo de Almagro, era visto con ese potencial cuando llegó a Boca. Sin embargo, pasó 59 partidos sin jugar. De ellos, en 39 oportunidades no estuvo convocado, mientras que en 20 oportunidades estuvo en el banco de suplentes. La última fue el 28 de mayo de 2026, cuando el cuadro argentino perdió 0-1 con Universidad Católica de Chile en el último juego de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahí no sumó ningún minuto. El “renacer” de otro argentino Dice la Biblia, en Oseas 2:14: “Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón”. En ese contexto, pasar por el desierto siempre tiene un propósito: forjar el carácter, dejar una enseñanza a quienes transitan por alguna “dificultad”. Martegani lo pasó en Boca. Después de eso, con el corazón distinto, con el carácter más pulido y con mayor sabiduría, la persona recoge la cosecha. El volante argentino, que llegó al Medellín a préstamo por un año —hasta mediados de 2027—, con opción de compra a cambio de 1,8 millones de dólares, está viviendo su renacer futbolístico en el cuadro antioqueño. Al volante, que ha cumplido la función de cabeza de área, mediocampista mixto y hasta creador de juego en la parte ofensiva, no se le ha notado la falta de ritmo de casi año y medio sin jugar en los partidos que ha disputado con Independiente Medellín desde el 22 de julio pasado. Martegani ha jugado los cinco encuentros que, hasta el momento, ha disputado el DIM en el segundo semestre del año. De ellos, tres fueron por la Liga local —Pasto, Cali y Tolima—, mientras que los restantes fueron por la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama de Brasil.

En todos, Martegani resultó siendo importante. El argentino, que aún no ha marcado goles, es uno de los jugadores que más ha corrido en los encuentros disputados por el Poderoso en el cierre de este año. Además, ha aportado buenas recuperaciones y le ha dado siempre calma al elenco dirigido por Amaranto Perea. Su polifuncionalidad como jugador ha sido importante para el Medellín. Ha cumplido varias funciones dentro del campo y ha manifestado que se siente bien donde el entrenador lo necesite: se ha mostrado sencillo y, como se dijo alguna vez del papa Francisco, es argentino, pero humilde. Ahora, con el cuadro rojo, que se prepara para recibir a Millonarios este lunes en el primer partido con público que tendrán en el Atanasio Girardot, espera ratificar que en Medellín está viviendo su renacer futbolístico, después de 512 días sin jugar en Argentina, y demostrar que es el mejor heredero de los argentinos que han triunfado con la camiseta del cuadro rojo. Argentinos que marcaron el pasado

En el siglo XX, varios futbolistas argentinos brillaron con el DIM. Uno de los hombres que marcó historia con el cuadro rojo fue José Manuel “El Charro” Moreno, quien es considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Nació en 1916 en Buenos Aires y falleció en 1978 en la misma ciudad. Fue campeón con el cuadro rojo en dos oportunidades. La primera, en 1955, cuando fue una de las figuras del cuadro paisa. En 1957 quedó campeón de la Liga colombiana con Medellín, siendo jugador y entrenador al mismo tiempo. Otro futbolista que brilló en esa época fue José Vicente Grecco, quien es el segundo máximo anotador de la historia del club, con 92 dianas. Por el Medellín también pasaron Oreste Omar Corbatta, quien brilló entre 1965 y 1969, así como José Néstor Pékerman. El gran ídolo “vivo” del DIM