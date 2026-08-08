Agustín Martegani renace en el DIM, tras 512 días de estar “borrado” en Boca Juniors

Agustín Martegani duró 512 días sin jugar un partido oficial. El futbolista argentino estuvo un año y cuatro meses sin sumar minutos en el balompié profesional. No por una lesión, sino por una decisión de los entrenadores que tuvo en Boca Juniors.
El volante, de 26 años, estuvo “borrado” en el cuadro xeneize durante el último año y medio que vistió su camiseta. El último partido que disputó el mediocampista, quien llegó en julio de 2024 con el rótulo de figura al equipo bonaerense después de tener un breve paso por la Salernitana de Italia fue el 25 de febrero de 2025.
Aquel día, Boca visitó a Aldosivi por la Liga de Argentina. Los xeneizes se impusieron 2-1. Martegani fue titular y disputó 58 minutos. Luego de ser reemplazado, empezó una inactividad que, incluso para la prensa argentina, no tenía una explicación lógica.