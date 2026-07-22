De cruzar el Sahara a tocar el cielo: la historia migratoria de los Williams tras la gloria de Nico en el Mundial 2026

En 1994, una pareja avanzó a pie por las brasas del desierto del Sahara en África. Ella caminaba descalza, con la piel abrasada y un embarazo a bordo; él sostenía el peso del miedo y de la incertidumbre del camino.
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Treinta y dos años después de aquella travesía al borde de la muerte, la historia del deporte mundial sumó un capítulo de justicia: la consagración de Nico Williams como campeón del mundo con la selección española de fútbol en el Mundial de 2026.