Museo Casa de la Memoria abre archivo con más de 1.400 testimonios sobre el conflicto armado

Medellín dio un nuevo paso en la preservación de la memoria histórica con la puesta en marcha del Laboratorio de Memorias, un archivo documental de acceso público que reúne 1.473 registros relacionados con el conflicto armado colombiano, las víctimas, los derechos humanos y las iniciativas de construcción de paz.

Este lugar, ubicado en el Museo Casa de la Memoria, busca consolidarse como un centro de consulta e investigación que permita a ciudadanos, académicos, organizaciones sociales y colectivos de víctimas acceder a una amplia recopilación de materiales construidos durante más de dos décadas.

El archivo reúne documentos recopilados desde 2003 y está conformado por testimonios, fotografías, archivos institucionales y otros registros que reconstruyen distintas experiencias derivadas del conflicto armado en Medellín, Antioquia y otras regiones del país.

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La apertura del Laboratorio de Memorias hace parte de la programación de la Semana por la Memoria, una agenda cultural que incluye actividades artísticas y pedagógicas para promover la reflexión sobre el pasado reciente y reconocer las experiencias de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto.