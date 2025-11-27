Hora y dónde ver Colombia vs. Bolivia este viernes por la Liga de Naciones en La Paz

La Selección Colombia femenina está lista para el duelo ante Bolivia, este viernes a las 4:00 de la tarde, compromiso que se disputará en La Paz.
Las dirigidas por Ángelo Marsiglia, viajarán a primera hora este viernes, en vuelo chárter, desde Santa Cruz de la Sierra a La Paz, para el duelo que se podrá ver en el país por Caracol, RCN, las Apps de ambos canales y a través de www.golcaracol.com.
Colombia está invicta y es líder de la Liga con seis puntos, seguidas por Chile, Argentina y Venezuela que suman 4; mientras que Ecuador tiene 3 unidades y Uruguay un punto. Sin unidades están Paraguay, Perú y Bolivia.