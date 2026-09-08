Prográmese | Duelo cafetero en Champions League este miércoles; hora y dónde ver Sporting Lisboa-Galatasaray

Luis Javier Suárez lideró en la edición anterior de la UEFA Champions League al Sporting de Lisboa, que jugó los cuartos de final después de más de 60 años. La tarea para esta temporada del samario y compañía es realizar un papel aún mejor que ese, y el primer escollo que tendrán en el camino será el Galatasaray turco, donde milita el defensor criollo Dávinson Sánchez.

El duelo entre cafeteros está servido. Luis Javier viene de anotar en sus últimos dos compromisos con el Sporting, mientras que Sánchez y su equipo lideran en la Superliga de Turquía.

Aunque Suárez volvió al gol en los últimos partidos, fue muy criticado durante los primeros juegos del curso 2026/27. En la previa de este compromiso, el entrenador del colombiano, Rui Borges, lo defendió.

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“No es un problema, ha sido algo natural. ¿Rehabilitar a Suárez? Es como si acabara de salir de prisión. No es un problema y no hubo ningún caso”, afirmó Borges.

Por su parte, Dávinson Sánchez viene de marcar un gol en propia puerta en el triunfo del “Cimbom” contra el Istanbul Basaksehir por 3-2. En la jornada anterior a esa en la liga turca, Dávinson anotó su primer gol del año.

Ahora, el estadio José Alvalade de Lisboa será el recinto en donde se lleve a cabo el duelo entre criollos, donde Suárez tendrá la tarea de hacer goles en el arco que Dávinson defenderá. El compromiso se podrá seguir por ESPN y Disney+.