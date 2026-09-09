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Desgarradora despedida del cantante colombiano Dekko por la muerte de su hijo recién nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

El artista y su esposa, Natalia Angulo, compartieron la noticia en plataformas digitales, donde colegas y seguidores reaccionaron con muestras de solidaridad ante la pérdida de la pareja, tras pocos días de haber nacido.

  • Tras la partida de su hijo recién nacido, Gianluca, el artista barranquillero apeló a sus redes sociales para expresar un duelo que conmueve a la industria de la música urbana. FOTO: Cortesía redes sociales @soydekko y @natalia_angulo1
    Tras la partida de su hijo recién nacido, Gianluca, el artista barranquillero apeló a sus redes sociales para expresar un duelo que conmueve a la industria de la música urbana. FOTO: Cortesía redes sociales @soydekko y @natalia_angulo1
  • Un “milagro” y un “guerrero” que dejó una huella imborrable. Así definieron Dekko y Natalia Angulo el paso de su pequeño Gianluca por sus vidas. FOTO: Tomada de redes sociales de @natalia_angulo1
    Un “milagro” y un “guerrero” que dejó una huella imborrable. Así definieron Dekko y Natalia Angulo el paso de su pequeño Gianluca por sus vidas. FOTO: Tomada de redes sociales de @natalia_angulo1
  • Daniel Esquiaqui Lecompte, más conocido como Dekko. FOTO: Cortesía redes sociales @soydekko
    Daniel Esquiaqui Lecompte, más conocido como Dekko. FOTO: Cortesía redes sociales @soydekko
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Cuatro días, cinco horas y seis minutos. Ese fue el tiempo que estuvo en este mundo Gianluca, el hijo recién nacido del cantante urbano colombiano Daniel Esquiaqui Lecompte, conocido en la industria musical como Dekko, y su esposa Natalia Angulo.

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El artista barranquillero confirmó el fallecimiento del pequeño a través de una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, por la cual se despidió de su hijo con un sentido mensaje que ha hecho que la publicación se vuelva viral.

Un “milagro” y un “guerrero” que dejó una huella imborrable. Así definieron Dekko y Natalia Angulo el paso de su pequeño Gianluca por sus vidas. FOTO: Tomada de redes sociales de @natalia_angulo1
Un “milagro” y un “guerrero” que dejó una huella imborrable. Así definieron Dekko y Natalia Angulo el paso de su pequeño Gianluca por sus vidas. FOTO: Tomada de redes sociales de @natalia_angulo1

El mensaje de despedida

Acompañado de una fotografía capturada tras el nacimiento del bebé, el intérprete de canciones conocidas como ‘12x3’ compartió un mensaje para homenajear a su hijo, expresando el dolor por no haber podido sostenerlo en brazos.

“Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos. Quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, escribió el cantautor en sus redes sociales.

Por su parte, Natalia Angulo también se pronunció en plataformas digitales, donde calificó al pequeño Gianluca como un “milagro” y un “guerrero” que dejará una marca imborrable en la familia, integrada también por su primera hija, Pierina. Hasta el momento, los padres no han dado a conocer las causas médicas del deceso.

“No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué ni el para qué; solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”, concluyó el artista colombiano.

Ante la noticia, colegas de la industria musical, celebridades y seguidores han expresado mensajes de condolencias, solidaridad y apoyo hacia la pareja en sus perfiles oficiales. Sobre todo en la publicación del cantante.

Daniel Esquiaqui Lecompte, más conocido como Dekko, de 26 años, originario de Barranquilla, capital del departamento Atlántico, inició su carrera musical influenciado por el vallenato, género en el cual dio sus primeros pasos como compositor.

Daniel Esquiaqui Lecompte, más conocido como Dekko. FOTO: Cortesía redes sociales @soydekko
Daniel Esquiaqui Lecompte, más conocido como Dekko. FOTO: Cortesía redes sociales @soydekko

Posteriormente, dio el salto hacia el género urbano y el pop, logrando posicionar sencillos como ‘12x3’, ‘Carita Linda’ y ‘Que va’ en los primeros lugares de tendencia en plataformas digitales.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué murió Gianluca, el bebé del cantante Dekko?
Las causas médicas exactas del deceso no han sido reveladas ni por el cantante ni por su esposa, Natalia Angulo. En sus publicaciones de despedida, la pareja prefirió centrarse en rendir tributo a la memoria de su hijo.
¿Cuántos días de nacido tenía el hijo de Dekko al momento de fallecer?
El pequeño Gianluca estuvo con vida exactamente cuatro días, cinco horas y seis minutos, según los datos precisos compartidos por el propio artista en su mensaje de despedida.
¿Quién es la esposa de Dekko y qué dijo sobre la muerte de su hijo?
La esposa del cantante es Natalia Angulo, quien en sus redes sociales recordó al pequeño Gianluca como un “milagro” y un “guerrero”, manifestando que su breve paso dejará una huella imborrable en toda su familia.
¿Dekko y Natalia Angulo tienen más hijos?
Sí, la pareja tiene una primera hija llamada Pierina, quien junto a sus padres conforma el núcleo familiar que hoy afronta esta pérdida.
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