Desgarradora despedida del cantante colombiano Dekko por la muerte de su hijo recién nacido: “No pude cargarte ni un segundo”

Cuatro días, cinco horas y seis minutos. Ese fue el tiempo que estuvo en este mundo Gianluca, el hijo recién nacido del cantante urbano colombiano Daniel Esquiaqui Lecompte, conocido en la industria musical como Dekko, y su esposa Natalia Angulo. Le puede interesar: Marlon Moreno se estrena como director con Manada, una serie de acción que también protagoniza El artista barranquillero confirmó el fallecimiento del pequeño a través de una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram, por la cual se despidió de su hijo con un sentido mensaje que ha hecho que la publicación se vuelva viral.

Un “milagro” y un “guerrero” que dejó una huella imborrable. Así definieron Dekko y Natalia Angulo el paso de su pequeño Gianluca por sus vidas. FOTO: Tomada de redes sociales de @natalia_angulo1

El mensaje de despedida

Acompañado de una fotografía capturada tras el nacimiento del bebé, el intérprete de canciones conocidas como ‘12x3’ compartió un mensaje para homenajear a su hijo, expresando el dolor por no haber podido sostenerlo en brazos. “Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos. Quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, escribió el cantautor en sus redes sociales.

Por su parte, Natalia Angulo también se pronunció en plataformas digitales, donde calificó al pequeño Gianluca como un “milagro” y un “guerrero” que dejará una marca imborrable en la familia, integrada también por su primera hija, Pierina. Hasta el momento, los padres no han dado a conocer las causas médicas del deceso. “No entiendo la manera de actuar de Dios, ni el porqué ni el para qué; solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel”, concluyó el artista colombiano.

Ante la noticia, colegas de la industria musical, celebridades y seguidores han expresado mensajes de condolencias, solidaridad y apoyo hacia la pareja en sus perfiles oficiales. Sobre todo en la publicación del cantante. Daniel Esquiaqui Lecompte, más conocido como Dekko, de 26 años, originario de Barranquilla, capital del departamento Atlántico, inició su carrera musical influenciado por el vallenato, género en el cual dio sus primeros pasos como compositor.

Daniel Esquiaqui Lecompte, más conocido como Dekko. FOTO: Cortesía redes sociales @soydekko

Posteriormente, dio el salto hacia el género urbano y el pop, logrando posicionar sencillos como ‘12x3’, ‘Carita Linda’ y ‘Que va’ en los primeros lugares de tendencia en plataformas digitales. También le puede interesar: Murió a los 33 años Carla Jeffery, actriz estadounidense que participó en ‘Zombies’ de Disney e ‘iCarly’ Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas