¿Hubo amaños en el Mundial 2026? Surgen alertas por apuestas: ¿qué dice la FIFA?

Aunque el Mundial de 2026 concluyó con España levantando el trofeo y celebrando su segundo título mundial tras 16 años, en los días posteriores al campeonato comenzaron a circular versiones sobre un presunto amaño de algunos partidos del torneo, relacionadas con movimientos irregulares en el mercado de las apuestas deportivas. Las informaciones fueron divulgadas inicialmente por el medio francés RMC Sport, que reveló la existencia de un reporte del Consejo de Europa en el que se recopilan varias alertas detectadas durante algunos compromisos disputados en la Copa del Mundo. Sin embargo, la FIFA salió al paso de las especulaciones y aseguró que, hasta el momento, no ha encontrado indicios que permitan concluir que existió manipulación de partidos durante el campeonato. Según explicó el máximo organismo del fútbol mundial, el documento citado corresponde a un registro de alertas preventivas y constituye una recomendación para fortalecer los mecanismos de protección de la integridad de las competiciones, mas no una prueba de que se hayan cometido irregularidades.

Los partidos que aparecen en el informe Entre las situaciones señaladas en el reporte figuran varios episodios que despertaron sospechas entre los organismos encargados de monitorear las apuestas deportivas. Uno de ellos corresponde al encuentro entre Sudáfrica y México, en el que la expulsión del futbolista Themba Zwane llamó la atención de los sistemas de vigilancia. También aparece mencionado el compromiso entre España y Cabo Verde, debido a que, según la información publicada, antes del inicio del partido se registraron apuestas superiores a los 4,5 millones de dólares a favor de un empate. Otro de los casos destacados ocurrió durante el duelo entre España y Arabia Saudita, cuando una extensa revisión del VAR terminó anulando un gol de Ferran Torres. De acuerdo con las versiones conocidas, la prolongada interrupción habría permitido la realización de numerosas apuestas mientras el juego permanecía detenido, una circunstancia que quedó consignada dentro de las alertas emitidas. Siete alertas durante la Copa del Mundo El diario argentino Clarín informó que un organismo internacional con sede en Copenhague emitió siete “alertas amarillas” durante el Mundial por posibles irregularidades relacionadas con las apuestas deportivas. Hasta ahora, la prensa internacional no ha precisado si existen otros partidos bajo observación ni si el Consejo de Europa continuará adelantando nuevas actuaciones sobre estos hechos. Las versiones también han alimentado distintas teorías acerca de supuestos factores externos que habrían rodeado el desarrollo del torneo, incluidos presuntos favoritismos hacia algunas selecciones. No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes que demuestren la manipulación de resultados.

Las sanciones que contempla la FIFA El Código de Ética de la FIFA establece fuertes castigos para quienes participen en actividades relacionadas con el amaño de partidos o las apuestas deportivas vinculadas al fútbol. Las sanciones pueden incluir multas de hasta 130.000 dólares, además de suspensiones deportivas de hasta dos años por participar en apuestas relacionadas con el fútbol y de hasta cinco años para quienes intervengan directamente en la manipulación de encuentros. Pese a las versiones que han circulado tras el final del Mundial de 2026, la posición oficial de la FIFA sigue siendo la misma: hasta la fecha no existen evidencias que confirmen que alguno de los partidos del campeonato haya sido amañado, aunque las alertas conocidas podrían servir para reforzar los sistemas de control e integridad en futuras competiciones.