Colombianos gastaron más de $1,4 billones viendo a la Selección en el Mundial: comida y domicilios lideraron el consumo

La participación de la Selección Colombia durante el Mundial disparó el consumo de millones de hogares que, horas antes de cada encuentro, llenaron los supermercados, hicieron pedidos a domicilio, compraron bebidas, tecnología y hasta renovaron sus televisores para seguir el torneo. El resultado quedó reflejado en las cifras: solo durante los tres partidos de la fase de grupos, los colombianos realizaron compras por más de $1,4 billones, según registros de CCO Credibanco. El dato evidencia que el Mundial no solo se jugó en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. Durante las seis semanas de competencia también se desarrolló otra “competencia” en Colombia: la del consumo. Los pagos electrónicos, los domicilios y las compras de última hora marcaron el ritmo de una economía que se reorganizó alrededor de los horarios de los partidos. Lea también: Fiebre del Mundial se sintió en Colombia: consumo de internet creció 30% y gasto de viajeros 500%

Más de $1,4 billones se movieron durante los partidos de Colombia

Las cifras de CCO Credibanco muestran que los encuentros de la Selección Colombia disputados el 17, 23 y 27 de junio, además de los del 3 y 7 de julio, impulsaron un importante incremento en la actividad comercial. En esas tres jornadas, la red procesó más de 10,6 millones de transacciones electrónicas, un aumento de 7,52% frente a días comparables, mientras que la facturación superó $1,4 billones.

El comportamiento fue especialmente evidente en las horas previas a cada compromiso. Miles de personas aprovecharon la mañana y el mediodía para abastecerse antes del pitazo inicial, concentrando buena parte de las compras en supermercados y tiendas de barrio. Solo en ese periodo previo a los encuentros, la facturación superó los $120.000 millones, impulsada principalmente por: Supermercados: más de $86.000 millones. Tiendas de alimentos: cerca de $57.000 millones. Los datos también muestran que, pese al auge del comercio electrónico, las compras presenciales siguieron dominando. El 72,5 % de la facturación se realizó en establecimientos físicos, mientras que el 27,5 % correspondió a comercio electrónico.

Domicilios, alitas y pizza, los más consumidos durante el Mundial

Si hubo un sector que sintió de inmediato el efecto del campeonato fue el de las plataformas de domicilios. Durante los 39 días que duró el Mundial, Rappi registró un promedio cercano a 190.000 pedidos diarios en restaurantes, acumulando más de ocho millones de órdenes, un crecimiento cercano al 30% frente a un periodo normal. El mayor movimiento ocurrió el 5 de julio, durante la fase de eliminación directa, cuando la plataforma alcanzó cerca de 240.000 pedidos en una sola jornada. Sin embargo, fueron los partidos de Colombia los que más impulsaron el consumo para compartir en casa. Entre los productos con mayor crecimiento estuvieron: alitas con el 76%, pizzas con el 60% y panaderías y snacks, que contaron con cerca de 50%. Lea más: Fútbol impulsa el consumo en Colombia: ventas de bebidas y alimentos crecen hasta 20% en torneos internacionales La tendencia también se reflejó en Turbo, el servicio de entregas rápidas de Rappi, que alcanzó un promedio de 65.000 pedidos diarios, un incremento superior al 35 % frente a un día habitual. Entre los productos más solicitados aparecieron snacks, gaseosas, cervezas, hielo, whisky, dulces y aguardiente, especialmente durante el partido entre Colombia y Portugal, cuando la plataforma registró cerca de 86.000 pedidos. “Los grandes eventos deportivos ya no solo se viven en los estadios o frente al televisor; también activan miles de comercios y generan nuevas oportunidades económicas para restaurantes, marcas y repartidores”, afirmó Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia.

El Mundial también impulsó la venta de televisores y camisetas

El efecto del campeonato no se limitó a alimentos y bebidas. Las compras de tecnología aumentaron 25% durante el Mundial, mientras que la categoría textil creció 22%, impulsada principalmente por la venta de camisetas de la Selección Colombia. Entre los artículos más demandados también estuvieron televisores, proyectores, cables HDMI, banderas y vuvuzelas, productos utilizados para adecuar los hogares y seguir los partidos en familia o con amigos.

Fenalco: el fútbol volvió a impulsar el comercio

La más reciente Bitácora Económica de Fenalco confirmó que el Mundial fue uno de los principales motores del consumo durante junio. Según el gremio, 36% de los comerciantes reportó un aumento en el volumen físico de sus ventas frente al mismo mes del año anterior, mientras que 38% indicó que estas se mantuvieron estables. “El Mundial volvió a demostrar el enorme efecto dinamizador que tienen los grandes eventos deportivos sobre el consumo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Conozca también: Mundial de Fútbol impulsará consumo y empleo en Colombia: cada partido movería $60.000 millones

Los colombianos también estuvieron entre los que más gastaron en el exterior

El fenómeno no se limitó al mercado nacional. De acuerdo con Visa, los aficionados colombianos figuraron entre los visitantes con mayor nivel de gasto en las ciudades sede del Mundial, junto con turistas de Puerto Rico, Reino Unido, Argentina y Brasil. El informe señala que las transacciones internacionales crecieron cerca de 20%, mientras que los pagos sin contacto aumentaron casi 12%, impulsados principalmente por gastos en transporte, entretenimiento y actividades relacionadas con los partidos. Para Frank Cooper III, director global de Marketing de Visa, la Copa del Mundo volvió a demostrar que estos eventos trascienden el deporte. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 demostró cómo los eventos globales pueden generar un valor económico de gran alcance para negocios, ciudades y comunidades. Durante unos días inolvidables, ciudades enteras cobraron vida con nuevos visitantes, nuevo gasto y nuevas oportunidades para los negocios locales”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: