Colombianos gastaron más de $1,4 billones viendo a la Selección en el Mundial: comida y domicilios lideraron el consumo

La participación de la Selección Colombia durante el Mundial disparó el consumo de millones de hogares que, horas antes de cada encuentro, llenaron los supermercados, hicieron pedidos a domicilio, compraron bebidas, tecnología y hasta renovaron sus televisores para seguir el torneo. El resultado quedó reflejado en las cifras: solo durante los tres partidos de la fase de grupos, los colombianos realizaron compras por más de $1,4 billones, según registros de CCO Credibanco.
El dato evidencia que el Mundial no solo se jugó en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. Durante las seis semanas de competencia también se desarrolló otra “competencia” en Colombia: la del consumo. Los pagos electrónicos, los domicilios y las compras de última hora marcaron el ritmo de una economía que se reorganizó alrededor de los horarios de los partidos.
Lea también: Fiebre del Mundial se sintió en Colombia: consumo de internet creció 30% y gasto de viajeros 500%