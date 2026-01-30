Dos jugadores de Inter Miami valen más que todo Nacional: esta es la nómina ‘verde’ para enfrentar a Messi

La diferencia de costos en las plantillas es alta. En total, el elenco de Miami cuesta 84.98 millones de euros. Incluso, si no tuvieran a Messi y De Paul, el valor de su plantel sería de 54.98: casi tres veces lo que cuesta el plantel del Rey de Copas, que tiene en Jorman Campuzano y Alfredo Morelos sus jugadores mejor cotizados (2.5 millones cada uno).

¿Lionel Messi ya había enfrentado a futbolistas de Atlético Nacional?

La diferencia en el valor de las plantillas de ambos equipos es algo natural. La MLS es uno de los torneos con mejor músculo financiero de América: suele llevarse a varios jugadores que destacan en ligas colmo la colombiana. Entre tanto, nuestro fútbol es exportador y, en los últimos años, ha hecho grandes esfuerzos por repatriar referentes que ya están cerca de terminar sus carreras. En Nacional hay varios: David Ospina, Mateus Uribe, jugadores que estuvieron en Europa y ahora, con la madurez que da el paso por el Viejo Continente, regresaron para ser líderes, orientar a las nuevas generaciones.

Lo mismo ha hecho Messi en Inter Miami. El futbolista argentino cumplirá 39 años en pleno Mundial de Norteamérica (24 de junio). Por eso, desde finales de 2023 vino a la MLS y, después, motivó a un grupo de grandes futbolistas como Luis Suárez, para que firmaran con el Inter Miami.

Su presencia ha llevado a que los compañeros crezcan en profesionalismo. “Messi siempre es muy competitivo. Quiere ganar hasta los partidos de espacio reducido del entrenamiento. Lo entrega todo. Se dedica al fútbol. Por eso entrena, se alimenta, descansa bien. Eso es algo que yo le he aprendido e intento copiar, hacerlo parte de mi rutina”, aseguró el defensa uruguayo Maximiliano Cantera, compañero en el Inter Miami.

Algo similar ocurre en Nacional con jugadores como Edwin Cardona, uno de los referentes del plantel, que suele hablarle a los jóvenes e incluso algunas veces asume un “rol” de técnico. Tanto el volante paisa, como David Ospina y Mateus Uribe se enfrentarán, de nuevo, con Messi a quien tuvieron como rival en juegos de eliminatorias mundialistas y copas América. El sábado, en la tarde, se espera que haya un buen espectáculo en el Atanasio Girardot y que la diferencia del valor de las plantillas no pese en la cancha.

¿Quiénes fueron convocados en Nacional?

El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, enfrentó a Lionel Messi con la Selección Colombia en la eliminatoria a Brasil 2014 en un partido que se jugó en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Por eso, sabe lo complejo que es marcarlo, lo atento que se debe estar en la cancha para no dejarle espacios, mínimos, que el argentino sabe aprovechar para desequilibrar los encuentros. Por eso, el técnico Diego Arias eligió los mejores futbolistas de su plantel para este encuentro. Para la portería, convocó a David Ospina, Harlem Castillo y Kevin Castaño. Los defensas elegidos fueron William Tesillo, Simón García, R. García, César Haydar, Andrés Román, Milton Casco, Samuel Velásquez y Martínez.