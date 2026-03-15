¡Con coraje! Daniel Felipe Martínez se cayó, se levantó y terminó subcampeón en la París-Niza: octavo podio para Colombia

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez protagonizó una actuación memorable en la París-Niza 2026 al terminar segundo en la clasificación general, resultado que defendió con carácter tras sufrir una caída en la última etapa de la prestigiosa carrera francesa.
El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe vivió un momento crítico a menos de 48 kilómetros de la meta de la octava fracción, cuando se fue al suelo tras enredarse con su compañero de equipo Alexandr Vlasov. El accidente lo dejó momentáneamente rezagado del pelotón, que llegó a sacarle más de un minuto y medio de ventaja, lo que puso en peligro su lugar en el podio.