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¡Con coraje! Daniel Felipe Martínez se cayó, se levantó y terminó subcampeón en la París-Niza: octavo podio para Colombia

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez protagonizó una actuación heroica en la París-Niza 2026 al defender el segundo lugar de la clasificación general pese a sufrir una caída en la última etapa.

  • Así quedó conformado el podio de la París-Niza 2026: Jonas Vingegaard, en el centro; Daniel Felipe Martínez, a su izquierda, y Georg Steinhauser, a la derecha. FOTO Team Visma/Lease a Bike
    Así quedó conformado el podio de la París-Niza 2026: Jonas Vingegaard, en el centro; Daniel Felipe Martínez, a su izquierda, y Georg Steinhauser, a la derecha. FOTO Team Visma/Lease a Bike
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 34 minutos
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El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez protagonizó una actuación memorable en la París-Niza 2026 al terminar segundo en la clasificación general, resultado que defendió con carácter tras sufrir una caída en la última etapa de la prestigiosa carrera francesa.

El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe vivió un momento crítico a menos de 48 kilómetros de la meta de la octava fracción, cuando se fue al suelo tras enredarse con su compañero de equipo Alexandr Vlasov. El accidente lo dejó momentáneamente rezagado del pelotón, que llegó a sacarle más de un minuto y medio de ventaja, lo que puso en peligro su lugar en el podio.

Lejos de rendirse, el pedalista de Soacha reaccionó con determinación. Con una exhibición de esfuerzo y resistencia, comenzó a recortar diferencias con los favoritos mientras el alemán Georg Steinhauser intentaba arrebatarle el segundo puesto de la general. Martínez logró minimizar las pérdidas y cruzó la meta a 51 segundos del ganador de la etapa, el francés Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), resultado suficiente para asegurar el subcampeonato.

La última jornada, disputada sobre un recorrido de 129,2 kilómetros en los alrededores de Niza y con tres premios de montaña de primera categoría, también sirvió para confirmar el título del danés Jonas Vingegaard, quien finalizó segundo en la etapa y se coronó campeón de la edición 2026 de la tradicional “Carrera del Sol”. Martínez terminó a 4 minutos y 23 segundos del escandinavo, mientras que el podio lo completó Steinhauser (EF Education-EasyPost).

El cierre de la competencia también tuvo protagonismo colombiano gracias a Harold Tejada (XDS Astana Team), quien ocupó el tercer lugar en la última etapa y finalizó décimo en la clasificación general, a 11 minutos y 40 segundos del campeón.

El segundo lugar de Martínez se empezó a construir desde la exigente cuarta etapa entre Bourges y Uchon, de 195 kilómetros, marcada por condiciones climáticas extremas que fragmentaron el pelotón y permitieron que el colombiano y Vingegaard tomaran una ventaja clave para la clasificación general.

Este resultado tiene un significado especial para el corredor de 29 años, quien venía de un complicado 2025 en el que una bacteria afectó su salud y lo obligó a terminar la temporada de forma anticipada en agosto. Tras un proceso de recuperación, Martínez regresó en 2026 decidido a recuperar su nivel y volver a liderar dentro de su equipo.

El inicio de la temporada ya mostraba señales positivas: fue segundo en la contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Colombia, noveno en la Figueira Champions Classic y séptimo en la Vuelta al Algarve. En la París-Niza asumió el papel de jefe de filas y respondió a la confianza del equipo con un resultado de alto nivel.

Para Martínez, este es su segundo podio en la carrera francesa, después del tercer lugar conseguido en 2022. Además, su actuación permite que Colombia alcance ocho podios históricos en la París-Niza, sumándose a los logrados por Santiago Botero, Carlos Betancur, Sergio Henao, Egan Bernal, Nairo Quintana y Sergio Higuita.

La “Carrera del Sol” vuelve así a tener sabor colombiano, con un Daniel Felipe Martínez que, tras levantarse de una dura caída, demostró que sigue siendo uno de los grandes protagonistas del ciclismo internacional

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