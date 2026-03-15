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Candidato presidencial Napoleón Becerra murió en accidente de tránsito a pocas semanas de las elecciones en Perú

El aspirante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores se movilizaba en un vehículo junto a su comitiva para realizar actividades relacionadas con su campaña. Esto es lo que se sabe.

  • Murió en accidente de tránsito el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra García. FOTOS: Tomada de Tiktok @napoleon.becerra - tomada de X
    Murió en accidente de tránsito el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra García. FOTOS: Tomada de Tiktok @napoleon.becerra - tomada de X
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Napoleón Becerra García, candidato presidencial de Perú, falleció el 15 de marzo en un accidente de tránsito mientras se desplazaba en un vehículo entre las ciudades de Huancavelica y Ayacucho, en el sur del país.

El siniestro ocurrió al amanecer, cuando el candidato de 61 años e integrante del Partido de los Trabajadores y Emprendedores se dirigía al distrito de Tambo para participar en una actividad de su campaña política, siendo uno de los 36 aspirantes a la presidencia peruana.

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Las imágenes que circulan en redes sociales evidencian la magnitud del accidente, en el que se observa un vehículo volcado a un lado de la carretera. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, al menos cuatro miembros de su comitiva lo acompañaban en el automóvil y resultaron heridos.

Candidato presidencial Napoleón Becerra murió en accidente de tránsito a pocas semanas de las elecciones en Perú

“Él iba con un vehículo particular, porque nosotros no tenemos plata para trasladarnos por avión, tenemos que hacer nuestra campaña austera, con nuestros propios recursos”, explicó Emily Silva, integrante del partido político, quien hizo un llamado a las autoridades para que les brinden con prontitud la asistencia necesaria a sus compañeros.

La muerte de Napoleón Becerra García a pocos días de las eleciones presidenciales en Perú

Nacido en Cajamarca y administrador de empresas como profesión, Napoleón Becerra García fue un político con trayectoria en Perú, además de ser el fundador del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, organización que buscaba representar a los pequeños empresarios y a los trabajadores del país.

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Aunque no figuraba entre los favoritos, sus propuestas como dirigente progresista y sindicalista resonaron en distintos sectores, al comprometerse a frenar la escalada de violencia en la que planteaba fortalecer a las Fuerzas Armadas.

Alfonso López Chau, quien también figura como candidato presidencial por el partido Ahora Nación y de los más opcionados en las encuestas, lamentó la muerte de su Becerra y envió sentidas condolencias a la familia y allegados.

“Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan. Mi solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú”, expresó.

El siniestro ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 12 de abril de 2026, cuando los ciudadanos elegirán al presidente y a dos vicepresidentes, además de diputados y senadores del Congreso, así como a los representantes al Parlamento Andino.

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