Atlético Nacional abre los playoffs: primera batalla en Techo, ¿a qué hora y dónde verlo?

Atlético Nacional abrirá su camino en los playoffs de la Liga BetPlay-1 este sábado desde las 4:00 p.m., cuando visite a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. El compromiso, correspondiente al duelo de ida de la serie, contará con transmisión de Win Sports+. El conjunto verdolaga llega a esta instancia con la obligación de avanzar a la final y pelear por el título, tras un semestre marcado por altibajos. Aunque su rendimiento en liga ha sido competitivo, también ha sufrido golpes importantes, entre ellos la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Millonarios. El enfrentamiento entre ambos tiene una larga historia de equilibrio. Este será su partido número 49, incluyendo la etapa en la que el conjunto bogotano competía bajo el nombre de La Equidad.

El balance general refleja una paridad notable: 18 victorias para Nacional, 16 para el entonces La Equidad/Internacional y 14 empates. En cuanto a goles, los antioqueños han marcado 64 tantos, mientras que los capitalinos suman 44. Además, en dos ocasiones se han enfrentado en series por el título del fútbol colombiano: la final del Torneo Finalización 2007 y la del Apertura 2011. En ambas oportunidades, el campeón fue Atlético Nacional. En el presente, los últimos tres enfrentamientos entre ambos han terminado con triunfo verdolaga (0-1, 3-1 y 3-0), lo que le da un impulso anímico al conjunto paisa. El técnico Diego Arias destacó la importancia del compromiso y la seriedad con la que el equipo afronta esta fase decisiva. “Acá trabajamos con la misma seriedad e intensidad todos los partidos, es un rival difícil e intentaremos hacer nuestro mejor juego para empezar bien esta instancia”, afirmó el entrenador. Por su parte, el atacante Dairon Asprilla fue confirmado como baja para lo que resta del torneo. El jugador será intervenido quirúrgicamente este lunes debido a una lesión en su rodilla izquierda. El encuentro finalmente se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, pese a las limitaciones de aforo, que rondan los 9.000 espectadores. Las autoridades locales autorizaron la apertura de tribunas, pero establecieron medidas estrictas de seguridad. Entre las disposiciones, se confirmó que no se permitirá el ingreso de prendas, banderas ni elementos alusivos a la hinchada visitante de Atlético Nacional, con el objetivo de prevenir incidentes en el escenario deportivo. La propia institución verdolaga comunicó la restricción de manera oficial, acatando las decisiones de seguridad establecidas para el evento.