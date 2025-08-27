¿James cambia de club? Esto es lo que se sabe sobre una posible salida del León de México

Aunque James Rodríguez ya ha sumado minutos en el Apertura de la Liga MX con el León, su futuro en el equipo esmeralda aún no está asegurado, pues podría cambiar de liga o solamente cambiar de club sin salir de México.

Esta posibilidad cada vez es inminente teniendo en cuenta que el contrato del colombiano con el club mexicano está próximo a acabarse, pues James tiene vínculo con León hasta el 31 de diciembre del 2025.

Lea también: Carlo Ancelotti alabó el juego de Colombia y lo dio como favorito para Mundial de 2026

Ante esa situación, ya debería de evaluarse una posible renovación entre el colombiano y el equipo esmeralda, sin embargo días atrás el 10 de la Selección confirmó públicamente que aún no había recibido propuestas se renovar el vínculo con el equipo mexicano.