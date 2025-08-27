x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Carlo Ancelotti alabó el juego de Colombia y lo dio como favorito para Mundial de 2026

En la Eliminatoria Brasil se mide a Chile y Bolivia, respectivamente.

  • Carlo Ancelotti técnico de Brasil, uno de los equipos que ya están clasificados al Mundial 2026. FOTO: GETTY
    Carlo Ancelotti técnico de Brasil, uno de los equipos que ya están clasificados al Mundial 2026. FOTO: GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
26 de agosto de 2025
bookmark

El técnico Carlo Ancelotti quien dirige a la selección de Brasil, clasificada al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, habló sobre la cita orbital y sus favoritos, entre los que mencionó a Colombia.

En una entrevista concedida a UOL, el italiano comentó que “hay muchos países futboleros, aquí en Sudamérica, todos los países: Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, son muy futboleros”.

Sobre Colombia dijo que está al nivel de cualquier selección grande, ya que tiene buen fútbol, mucho talento y jugadores sobresalientes.

Ancelotti afirmó que selecciones como Inglaterra, España, Francia o Alemania, se destacan y que espera que Italia esté en el Mundial.

Brasil cerrará las Eliminatorias ante Chile y Bolivia, el próximo jueves 4 y martes 9 de septiembre.

Colombia, por su parte, se enfrentará a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, y como visitante contra Venezuela, con la obligación de sumar tres puntos para no depender de otros resultados y clasificar.

En su listado para los juegos de cierre de la Eliminatoria, Ancelotti no llamó a Vinícius Júnior y tampoco a Neymar.

