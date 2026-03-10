James le puso fecha a su debut en la MLS, ¿jugará este domingo?

El colombiano James Rodríguez debutará el próximo domingo con el Minnesota United ante los Vancouver Whitecaps, anunció el jugador en una transmisión de streaming, donde afirmó sentirse cómodo en su nuevo club de la MLS.

Invitado a ver el primer partido de la temporada del Altético Parceros FC, su equipo de la Kings League, James cruzó algunas palabras sobre su presente con Angerson García “Pelicanger”, con quien copreside el club en la liga de fútbol 7 gestionada por streamers y personalidades de internet.

El exjugador del Real Madrid, Bayern de Múnich, entre otros clubes, saludó a través de una videollamada y pronto se excusó por no poder acompañar la transmisión en el siguiente partido de sus pupilos.

“El próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar”, dijo el cucuteño. A lo que su socio le preguntó si debutaría con el Minnesota United.

Siga leyendo: El presente de James aún es una incógnita: su debut con Minnesota debe esperar

“Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas) Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver”, respondió el mediocampista.

La noticia, en boca del propio ‘10’ de la selección cafetera, se da un día después de que su debut con Minnesota se aplazara por segunda vez, primero por decisión técnica y luego por una contusión que lo sacó de la convocatoria del partido del sábado, en el que su club cayó 3-1 ante el Nashville SC.

Sobre si está cómodo en su nuevo club, Rodríguez le respondió a su socio: “Bien. Está bueno esto por acá”.

El estreno del zurdo colombiano, de 34 años, se da en un momento crítico porque tiene solo 12 partidos asegurados con el United, donde debe encontrar ritmo de competencia para unirse a la Selección de Colombia.

Su contrato finaliza en junio, cuando arranca el Mundial de Norteamérica, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

James, presentado a la afición un mes atrás, había estado ultimando su puesta a punto física y su adaptación a un equipo que, sin él, suma cuatro puntos en las tres primeras fechas.

Con la derrota del sábado, Minnesota sigue en la décima plaza de la Conferencia Oeste.

Siga leyendo: ¿Por qué James fue suplente, calentó, pero no debutó en la MLS? Acá la razón