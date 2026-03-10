Procuraduría investiga líos en basuras en Bello y otros siete municipios de Antioquia, ¿qué está pasando?

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para esclarecer problemas en la prestación del servicio de aseo en Bello y en otros siete municipios antioqueños.
Según informó el Ministerio Público, las pesquisas se enmarcan en una acción preventiva, que, además de Bello, también involucra a los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Girardota y San Pedro de Los Milagros.
El ente de control indicó que tiene en su poder información que apuntaría a problemas como retrasos en las rutas de recolección, una mala gestión en cuanto al manejo de puntos críticos y también falencias en la disposición de residuos voluminosos y escombros.
La Procuraduría aclaró que esta acción preventiva no implica intervenir el servicio ni el manejo interno de las empresas operadoras. Sin embargo, sí exige que cada una demuestre cómo está desempeñando su labor, so pena de enfrentar la apertura de un proceso disciplinario.