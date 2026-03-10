Luis Suárez lidera la ilusión del Sporting ante el Bodo/Glimt en Champions League

El Sporting de Portugal visita este miércoles, desde las 3:00 de la tarde, al Bodo/Glimt noruego en la ida de octavos de la Liga de Campeones con su delantero colombiano Luis Javier Suárez en el mejor momento de su carrera. En el duelo entre dos de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions asoma la figura del goleador de Santa Marta, gran artífice del buen recorrido del club de Lisboa con 31 goles entre todas las competiciones en lo que va de temporada, 23 de ellos en la liga lusa y 4 en la máxima competición europea. Lea: Luis Javier Suárez marcó ante Braga y prolongó su racha goleadora en Portugal Y sin contar los cuatro que le endosó a Venezuela en agosto con el combinado cafetero en la ruta al Mundial, un bálsamo para una tricolor que no ha encontrado reemplazo de confianza a Radamel Falcao García. El Sporting, segundo en el campeonato doméstico y en semifinales de la Copa portuguesa (victoria 1-0 en la ida ante Oporto con gol de Luis Suárez), parte como favorito ante el sorprendente equipo del Ártico, que en esta Champions ha derrotado a Manchester City, Atlético de Madrid, o Inter de Milán en el doble enfrentamiento del playoff.

Trotamundos del fútbol

Meterse entre los ocho mejores equipos de Europa con el Sporting supondría un hito para Luis Suárez, un trotamundos del fútbol que a sus 28 años ha pasado por multitud de equipos, no siempre punteros, y que en Lisboa está encontrando el fútbol y el olfato goleador que tan útiles pueden resultar a Colombia en la cita en Norteamérica. Llegado a Europa en marzo de 2016 procedente de Leones de Itagüí para jugar en el filial del Granada español, no tardó en llamar la atención del Watford inglés, donde no terminó de asentarse y desde allí fue cedido al filial del Real Valladolid, Nastic de Tarragona y Real Zaragoza, estos dos en la segunda española.

En 2020 regresó al Granada, para jugar en la máxima categoría del fútbol español, y llegó a disputar la Europa League. En la Champions jugó su primer partido en 2022 ya con la camiseta del Olympique de Marsella francés, desde el que regresó de nuevo a España para jugar en el Almería, con el que se proclamó máximo goleador de la segunda división española con 27 goles. Veloz en los espacios y poderoso, Suárez ofrece un derroche de energía en cada partido, unas cualidades que junto a su polivalencia y su acreditado olfato goleador le valieron para recalar en el histórico club portugués.

“Una vela para que no se lesione”