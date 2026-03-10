Luis Suárez lidera la ilusión del Sporting ante el Bodo/Glimt en Champions League

El Sporting de Portugal visita este miércoles, desde las 3:00 de la tarde, al Bodo/Glimt noruego en la ida de octavos de la Liga de Campeones con su delantero colombiano Luis Javier Suárez en el mejor momento de su carrera.
En el duelo entre dos de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions asoma la figura del goleador de Santa Marta, gran artífice del buen recorrido del club de Lisboa con 31 goles entre todas las competiciones en lo que va de temporada, 23 de ellos en la liga lusa y 4 en la máxima competición europea.
Lea: Luis Javier Suárez marcó ante Braga y prolongó su racha goleadora en Portugal
Y sin contar los cuatro que le endosó a Venezuela en agosto con el combinado cafetero en la ruta al Mundial, un bálsamo para una tricolor que no ha encontrado reemplazo de confianza a Radamel Falcao García.
El Sporting, segundo en el campeonato doméstico y en semifinales de la Copa portuguesa (victoria 1-0 en la ida ante Oporto con gol de Luis Suárez), parte como favorito ante el sorprendente equipo del Ártico, que en esta Champions ha derrotado a Manchester City, Atlético de Madrid, o Inter de Milán en el doble enfrentamiento del playoff.