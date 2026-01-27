El tiempo corre para James Rodríguez mientras la Selección espera respuestas: ¿alcanzará a estar para los amistosos de marzo?

Mientras la Selección Colombia se prepara para afrontar sus primeros partidos amistosos del año, la situación de James Rodríguez sigue marcada por la incertidumbre. El capitán del combinado nacional aún no define su futuro inmediato, en un momento clave tanto para su carrera como para el proceso de la Tricolor rumbo al Mundial de 2026.
Colombia enfrentará a Croacia el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, a partir de las 7:30 p.m. (hora local), y posteriormente se medirá ante Francia el domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, desde las 3:00 p.m.. Dos partidos de alto nivel que vuelven a poner el foco sobre el presente competitivo del ’10’, hoy sin club y con la necesidad de sumar ritmo futbolístico.