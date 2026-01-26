Video | La increíble cifra que Netflix le pagó a Alex Honnold por escalar sin seguridad el rascacielos Taipei 101 en Taiwán

Noventa minutos de ascenso vertical separaron a Alex Honnold del suelo de Taiwán el pasado domingo 25 de enero, en un evento con pocos precedentes. Sin más herramientas que sus manos y pies, el escalador estadounidense de 40 años completó los más de 500 metros del rascacielos Taipei 101.
La hazaña, realizada en la modalidad de solitario libre —sin cuerdas ni arneses—, se ha visto envuelta en una polémica inmediata tras las declaraciones del deportista extremo sobre el acuerdo financiero con la plataforma Netflix, responsable de la transmisión.