Video | La increíble cifra que Netflix le pagó a Alex Honnold por escalar sin seguridad el rascacielos Taipei 101 en Taiwán

Noventa minutos de ascenso vertical separaron a Alex Honnold del suelo de Taiwán el pasado domingo 25 de enero, en un evento con pocos precedentes. Sin más herramientas que sus manos y pies, el escalador estadounidense de 40 años completó los más de 500 metros del rascacielos Taipei 101. Le puede interesar: Ciencia revela práctica sencilla para no perder la agudeza mental con los años: los nietos están involucrados La hazaña, realizada en la modalidad de solitario libre —sin cuerdas ni arneses—, se ha visto envuelta en una polémica inmediata tras las declaraciones del deportista extremo sobre el acuerdo financiero con la plataforma Netflix, responsable de la transmisión.

La discrepancia por una cifra de seis dígitos

A pesar del éxito de la operación, el escalador nacido en Sacramento, California, en Estados Unidos, expresó su descontento en una entrevista para The New York Times. Honnold calificó la remuneración recibida como una suma “vergonzosa”. El atleta fundamentó su crítica comparando su pago con los contratos de ligas profesionales como la MLB de béisbol, donde las cifras pueden alcanzar los 170 millones de dólares. El monto exacto del contrato fue de 500.000 dólares, según reveló Forbes. Para Honnold, esta cantidad resultó insuficiente si se considera la magnitud del evento televisado y el riesgo de muerte inherente a la actividad realizada bajo el escrutinio de las cámaras globales, siendo Netflix quien se lleva las ganancias.

Los desafíos en las “cajas de bambú” y el reto frente al clima

Durante el ascenso al Taipei 101, que fue un total de 508 metros, el escalador presentó complejidades técnicas que difieren de las paredes de roca natural. Según el diario New York Post, Honnold utilizó los pequeños salientes metálicos en forma de L de la fachada como únicos puntos de apoyo. El tramo más crítico se concentró en los 64 pisos centrales, área denominada popularmente como las “cajas de bambú”. Esta estructura se divide en ocho segmentos de ocho pisos cada uno. La verticalidad de las paredes y los salientes obligaron al atleta a realizar esfuerzos físicos extremos. En medio del ascenso solo se permitía breves descansos al alcanzar ciertos balcones estratégicos, antes de continuar con la progresión hacia la cima del edificio. Con más de 30 años de experiencia, este reto fue diferente para el escalador.

El domingo subió el Taipéi 101, de 508 metros de altura, mientras una multitud se congregó en tierra y lo aplaudió constantemente. FOTO: Tomada de redes sociales @alexhonnold y Netflix

Las condiciones meteorológicas en Taiwán forzaron el aplazamiento de la escalada durante 24 horas debido a las lluvias. Durante la jornada definitiva, Honnold tuvo que gestionar fuertes ráfagas de viento que dificultaron su estabilidad en la estructura. A pesar de estos factores y de la controversia económica, el deportista afirmó que su interés principal radicaba en el desafío físico. El desafío titulado “Skyscraper Live” (Rascacielos en vivo). “Ha sido el sueño de mi vida escalar un rascacielos”, dijo Alex en sus redes sociales.

Honnold aseguró que habría realizado el ascenso al rascacielos sin cobrar un solo peso, bajo la condición de que los administradores del edificio le otorgaran el permiso legal para escalar sin la presencia de cámaras. Al concluir la ruta, el escalador resaltó la vista panorámica de la capital taiwanesa desde el punto más alto de la torre. Allí se tomó una selfie, con la cual se evidenció la gran altura en la que se encontraba.

Trayectoria y legado de Alex Honnold

Nacido en 1985, Honnold es una figura central de la escalada contemporánea. Su relevancia internacional aumentó en 2017 tras escalar El Capitán, una pared de granito de 900 metros en el Parque Nacional Yosemite, sin protección alguna. Aquel hito fue registrado en el documental Free Solo, obra que obtuvo múltiples reconocimientos de la industria cinematográfica. Además de su carrera deportiva, marcada por la superación de límites mentales, Honnold mantiene un estilo de vida austero.

Alex Honnold, de 40 años, ha conquistado algunas de las paredes rocosas más intimidantes del mundo, y alcanzó fama mundial en 2017 cuando escaló “El Capitán” del parque Yosemite. FOTO: Tomada de redes sociales @alexhonnold