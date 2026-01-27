Petro “destruyó” el sistema de salud colombiano, dice prestigiosa revista británica

La revista científica British Medical Journal (BMJ), una de las publicaciones científicas más influyentes y prestigiosa en Reino Unido y el mundo, publicó un análisis sobre la situación actual del sistema de salud en Colombia, del que dice vive una crisis derivada de decisiones políticas recientes. El informe advierte que un modelo que durante años fue considerado ejemplar en América Latina, hoy enfrenta un deterioro sin precedentes. El artículo —titulado How politics destroyed Colombia’s model healthcare system (Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia)— sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro provocaron el colapso de un sistema que funcionó durante tres décadas con altos niveles de cobertura y reconocimiento internacional. Según la publicación, los cambios no solo alteraron la estructura del sector, sino que afectaron directamente la atención a los pacientes. Le puede interesar: Van $2,6 billones en embargos contra EPS: dos intervenidas son las que más tienen. De acuerdo con la BMJ, el deterioro se manifestó de forma gradual. Primero, aparecieron retrasos en la prestación de servicios, largas esperas para recibir medicamentos y demoras en procedimientos médicos. Posteriormente, la crisis se agravó con la escasez de medicinas esenciales, la falta de tratamientos para enfermedades crónicas y el rechazo de pacientes crónicos en hospitales.

La revista señala que actualmente se registran cierres de servicios clave como maternidades y unidades neonatales, mientras que las salas de urgencias operan por encima de su capacidad. A esto se suma la cancelación de programas de formación médica, lo que compromete la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Para el investigador Andrés Vecino, experto en economía de la salud de la Universidad Johns Hopkins, citado por BMJ, la crisis pudo haberse evitado. En su opinión, las decisiones adoptadas pusieron en riesgo millones de vidas y evidencian la necesidad de blindar los sistemas sanitarios frente a la interferencia política.

Entre tanto, consultado por el medio, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, aseguró que el manejo de la salud se convirtió en un arma política para el Gobierno Petro, pero que “el cáncer no distingue entre izquierda o derecha. La gente está muriendo innecesariamente”.

El informe recuerda que, durante más de 20 años, Colombia fue destacada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial por su amplia cobertura y eficiencia. Con un modelo que combinaba recursos públicos y competencia regulada, el país logró una cobertura del 99 % de la población y mantener bajos niveles de gasto de bolsillo (propio) de los ciudadanos. De hecho, destaca que era uno de los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que la nación cuenta con 11 de los 30 mejores hospitales de suramérica. “En una comparación de servicios de salud publicada en The Lancet, Colombia se ubicó como el segundo mejor país de América Latina después de Costa Rica. Esto a pesar de gastar $477.30 por persona, cantidad más baja de la región y aproximadamente un 11,4 % menos que México y un 62,7 % menos que Chile”, señala el artículo. Entérese: Organización dice que amenaza de Petro de liquidar las EPS intervenidas aumenta riesgo para pacientes Pese a esos resultados, el presidente Petro impulsó un cambio estructural al llegar al poder en 2022, argumentando que la salud debía gestionarse exclusivamente desde el Estado. La BMJ advirtió que el mandatario cuestionó duramente a las entidades promotoras de salud (EPS) y acusó al sector privado de corrupción, mal manejo de recursos y enriquecimiento indebido.

Así mismo, mencionó que después de que su reforma al sistema fracasara en el Congreso, el Gobierno recurrió a decretos y a la intervención de varias EPS (por medio de la superintendencia del ramo), incluidas algunas de las más grandes del país. Como resultado de esto, cerca del 60 % de los recursos del sistema quedaron bajo control del Ejecutivo: una decisión que, según la revista, agravó los problemas financieros en lugar de resolverlos. El impacto humano de la crisis también ocupa un lugar central en el análisis. Pacientes relatan dificultades para acceder a citas, atención oportuna y tratamientos básicos, lo que los ha obligado a recurrir a servicios privados. Aunque los planes de salud particulares crecieron, la BMJ advierte que esta alternativa está fuera del alcance de la mayoría de los colombianos por los gastos de más que acarrean. Le recomendamos leer: “Estamos muriendo”: historias de pacientes con enfermedades crónicas por crisis de la salud en Antioquia

La BMJ concluye que el caso colombiano es una advertencia para otros países en el sentido de que las reformas sanitarias impulsadas por motivos ideológicos, sin respaldo técnico ni gradualidad, pueden tener consecuencias devastadoras. Expertos citados coinciden en que la estabilidad del sector debe depender de instituciones sólidas y no de los vaivenes políticos para evitar que una crisis similar vuelva a repetirse.

¿Qué es el British Medical Journal (BMJ)? Es una de las revistas científicas más influyentes del mundo, con sede en Reino Unido y alto impacto en políticas públicas y salud global. ¿Por qué BMJ critica el sistema de salud colombiano? Porque considera que decisiones políticas recientes deterioraron un modelo eficiente, afectando la atención a pacientes y la sostenibilidad financiera. ¿Cuál es el principal riesgo que advierte BMJ? Que millones de personas pierdan acceso oportuno a servicios de salud y que el sistema colapse por falta de estabilidad institucional.