Petro “destruyó” el sistema de salud colombiano, dice prestigiosa revista británica

La revista científica British Medical Journal (BMJ), una de las publicaciones científicas más influyentes y prestigiosa en Reino Unido y el mundo, publicó un análisis sobre la situación actual del sistema de salud en Colombia, del que dice vive una crisis derivada de decisiones políticas recientes. El informe advierte que un modelo que durante años fue considerado ejemplar en América Latina, hoy enfrenta un deterioro sin precedentes.
El artículo —titulado How politics destroyed Colombia’s model healthcare system (Cómo la política destruyó el modelo de sistema de salud de Colombia)— sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro provocaron el colapso de un sistema que funcionó durante tres décadas con altos niveles de cobertura y reconocimiento internacional. Según la publicación, los cambios no solo alteraron la estructura del sector, sino que afectaron directamente la atención a los pacientes.
De acuerdo con la BMJ, el deterioro se manifestó de forma gradual. Primero, aparecieron retrasos en la prestación de servicios, largas esperas para recibir medicamentos y demoras en procedimientos médicos. Posteriormente, la crisis se agravó con la escasez de medicinas esenciales, la falta de tratamientos para enfermedades crónicas y el rechazo de pacientes crónicos en hospitales.