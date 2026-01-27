“Para mí siempre fue un error y no quería continuarlo”: así describió Juan de Bedout su relación con Zulma Guzmán

En el marco de las investigaciones por el trágico envenenamiento con talio que cobró la vida de dos menores de edad en Bogotá, se han conocido reveladoras declaraciones de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, ante la Fiscalía sobre su vínculo con Zulma Guzmán, principal sospechosa del crimen. El testimonio del economista fue revelado por Noticias Caracol y en él, De Bedout detalló ante el ente acusador diferentes etapas de la relación extramatrimonial que sostuvo con la empresaria, reiterando en varias ocasiones que este episodio fue para él un desacierto personal.

¿Cómo se conocieron Juan de Bedout y Zulma Guzmán?

Según el testimonio de De Bedout, aunque ambos se conocían desde la juventud por haber estudiado en la misma universidad y compartir amigos, el acercamiento sentimental no ocurrió sino hasta el año 2015. El hombre explicó que se trató de una relación extramatrimonial y clandestina que tuvo una duración de entre tres y seis meses. Lea también: Zulma Guzmán ingresó al apartamento de Juan De Bedout antes del envío de las frambuesas envenenadas El economista enfatizó que siempre buscó mantener este vínculo en secreto para proteger a su familia. “Para mí siempre fue un error y yo no quería continuarlo”, afirmó De Bedout, señalando que, a pesar de tener conocidos en común, nunca realizó planes grupales ni salidas públicas con Guzmán para evitar que la situación trascendiera.

La persistencia de Zulma Guzmán

El padre de una de las menores envenenadas con talio relató que, tras la ruptura inicial, la relación se limitó a encuentros ocasionales para almorzar, pero que él rechazó cualquier intento de retomar un vínculo formal con Guzmán Castro. No obstante, la insistencia de la empresaria habría aumentado significativamente tras el fallecimiento de la esposa de De Bedout, Alicia Graham, a causa de un cáncer, el cual ocurrió en el 2021 y que también es materia de investigación por parte de las autoridades por posible envenenamiento con talio.

“Cuando murió mi esposa, ella comenzó a darme regalos, libros de autoayuda, cuadros, de todo”, declaró el economista, añadiendo que Guzmán intentaba contactarlo a través de terceros, a lo que él siempre se opuso. De Bedout le aseguró a la Fiscalía que Guzmán nunca tuvo contacto directo con su esposa o sus hijos. Sin embargo, mencionó que ella pudo haber estado en su casa en una ocasión puntual durante un cóctel o mientras la vivienda estaba en obra, ya que ella quería ver detalles de la remodelación para su propia casa. Siga leyendo: Zulma Guzmán y su reacción al ver a Juan de Bedout con otra pareja: “¿Cualquier gurre, pero yo no?” El distanciamiento definitivo se produjo tras un incidente en un restaurante de Bogotá, donde el economista se encontraba con su actual pareja. Al verlo, Guzmán le envió un mensaje de WhatsApp insultándolo: “En serio. Cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”. El hombre describió a la empresaria como una mujer muy bien educada, con maestría y de carácter fuerte, pero también como alguien “un poco loca” o “fuera del molde”. Entre los detalles inquietantes que han surgido en el caso, se menciona que la mujer le habría instalado un GPS para monitorear sus movimientos, algo que fue reconocida por ella misma en una entrevista días antes de ser capturada en Londres.

Bloque de preguntas y respuestas