El mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026

El novelista mexicano, David Toscana, es el ganador del XXIX Premio Alfaguara de Novela, uno de los galardones más importantes de la literatura en español. Este martes, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid, España, se dio a conocer que el escritor recibió este reconocimiento gracias a la novela inédita El ejército ciego. Lea: Santiago Posteguillo visita a Medellín para hablar de Julio César “El autor crea una fábula oscura y poderosa alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica –casi mítica– sobre la guerra, el poder y la resistencia. Narrada en primera persona por Kozaron El Escriba, la novela adquiere un tono coral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro”, dijo Jorge Volpi, el escritor mexicano que presidió el jurado de esta edición. Además del también ganador del Alfaguara en 2018, los encargados de elegir el ganador fueron la novelista argentina Agustina Bazterrica, la mexicana Brenda Navarro, el periodista Óscar López (director del programa cultural Página 2), la scout y programadora cultural Camila Enrich y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, quien tiene voz pero no voto. Para la vigésimo novena entrega del Premio fueron recibidos 1.140 manuscritos. Colombia fue el cuarto país con mayor número de participantes con 109 novelas inéditas enviadas.

Adicional a levantarse con uno de los premios más relevantes de las letras iberoamericanas, Toscana ganó 175.000 dólares –más de 600 millones de pesos colombianos al cambio actual–, una escultura del artista español Martín Chirino y la publicación simultánea de su novela en todo el territorio de habla hispana, donde estará disponible a partir del 26 de marzo.

¿Quién es David Toscana, el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026?

Toscana nació en Monterrey, México, el 7 de noviembre de 1961. Ingeniero de profesión, el novelista cuenta ya con más de tres décadas de trayectoria literaria y más de una docena de publicaciones que han sido traducidas a 17 idiomas. Como se mencionó en la ceremonia de premiación, el escritor ha sido el ganador de algunos de los reconocimientos más relevantes de la literatura latinoamericana. En 2008 recibió el Premio José María Arguedas, el cual es entregado por Casa de las Américas –una de las iniciativas editoriales más relevantes de la región– por su novela El ejército iluminado. Con esa misma obra fue finalista del Premio Rómulo Gallegos, al igual que con su otra novela El último lector. Después, en 2017, ganó el Premio Xavier Villaurrutia, un reconocimiento mexicano que los escritores entregan a escritores, con Olegaroy. Y en 2023, con El peso de vivir en la tierra, Toscana fue elegido como el ganador del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, el cual recibió de las manos del fallecido Nobel de Literatura. “Uno de los aspectos originales de este libro es, justamente, ese juego mediante el que, en lo más profundo de las tragedias que viven los personajes, hay siempre una luz a la que pueden aferrarse, los encantos risueños de la vida. Creo que David Toscana ha escrito una de las mejores novelas del idioma e invito a mis lectores a juzgarlo por sí mismos”, aseguró Llosa en ese momento sobre la novela con la que el mexicano ganó el galardón inspirado en la obra del peruano.