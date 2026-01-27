El mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026

El novelista mexicano, David Toscana, es el ganador del XXIX Premio Alfaguara de Novela, uno de los galardones más importantes de la literatura en español. Este martes, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid, España, se dio a conocer que el escritor recibió este reconocimiento gracias a la novela inédita El ejército ciego.
Lea: Santiago Posteguillo visita a Medellín para hablar de Julio César
“El autor crea una fábula oscura y poderosa alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica –casi mítica– sobre la guerra, el poder y la resistencia. Narrada en primera persona por Kozaron El Escriba, la novela adquiere un tono coral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro”, dijo Jorge Volpi, el escritor mexicano que presidió el jurado de esta edición.
Además del también ganador del Alfaguara en 2018, los encargados de elegir el ganador fueron la novelista argentina Agustina Bazterrica, la mexicana Brenda Navarro, el periodista Óscar López (director del programa cultural Página 2), la scout y programadora cultural Camila Enrich y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, quien tiene voz pero no voto.
Para la vigésimo novena entrega del Premio fueron recibidos 1.140 manuscritos. Colombia fue el cuarto país con mayor número de participantes con 109 novelas inéditas enviadas.