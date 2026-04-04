James Rodríguez tiene historial de 40 lesiones y su equipo dice que “es grave”

Un jugador como este volante, que supo estar en las portadas de los principales diarios deportivos del mundo, que fue goleador de una Copa del Mundo, candidato al Balón de Oro y que portó la camiseta número 10 del Real Madrid, pareciera tener una camino deportivo ideal, pero no es así y menos en el alto rendimiento. Su cuerpo ha sufrido más de 40 lesiones.

James David Rodríguez tiene un puesto asegurado en el olimpo del fútbol colombiano, siendo uno de los jugadores más determinantes del balompié criollo a lo largo de su historia; sin embargo, al cucuteño de 34 años lo ha perseguido un gran problema, quizá el mayor obstáculo que ha tenido en su carrera profesional: las lesiones.

El volante creativo jugó en doce clubes diferentes en nueve países distintos desde el año 2006. El canterano de Envigado FC llegó a 20 años como futbolista profesional en este 2026, una carrera que ha sostenido su talento. En sus primeros cinco temporadas, en las que jugó en Envigado, Banfield de Argentina y llegó a Europa al Porto FC de Portugal, James no sufrió problema muscular de consideración.

Fue en la temporada 2011/12 jugando para los Dragones de Portugal que Rodríguez tuvo su primera gran lesión: un golpe en el tobillo que lo marginó durante 11 días y lo inhabilitó para un partido.

El 7 de enero de 2013 sufrió un desgarro miofascial que lo mantuvo sin jugar durante 50 días. En el tiempo que estuvo en el Mónaco francés entre 2013 y 2014 padeció un desgarro fibrilar, del cual demoró 23 días en recuperarse.

Tras el gran Mundial que firmó en Brasil 2014 llegó al Real Madrid, club en el que jugó desde 2014 hasta 2017 en su primera etapa. En esos tres años vestido de blanco, James sumó siete lesiones, de las cuales dos (fractura metatarsiana y desgarro miofascial) duraron más de 50 días cada una. También se ausentó 32 días por un problema en el gemelo.

En 2017, el Bayern de Múnich consiguió sus servicios a préstamo por los próximos dos años. En el Gigante de Baviera llegó a once lesiones en 24 meses, incluso se perdió partidos con la Selección Colombia durante ese tramo de tiempo. La lesión más larga que sufrió el volante fue una rotura del ligamento externo de la rodilla que duró 51 días.

Para la temporada 2019/20 volvió al Madrid y tan solo un mes después de su vuelta en julio empezaron las molestias nuevamente. Uno de los momentos más frustrantes fue en diciembre de 2019, pues James estaba sumando minutos en el equipo dirigido por Zinedine Zidane, pero volvió a lesionarse los ligamentos, por lo que no jugó durante 39 días.

En el mercado de pases en medio del “Covid”, en junio de 2020, el colombiano se desvinculó del conjunto español y se convirtió en jugador del Everton inglés. Ese equipo sería el primero de siete en los que jugaría el “10” durante los siguientes seis años. Entre los años que estuvo en Everton, Al Rayyan de Catar, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, León de México y Minnesota United de Estados Unidos, James suma quince lesiones.

La más grave de su carrera la vivió en el Al Rayyan catarí por un desgarro muscular que lo dejó 191 días en recuperación. En total, Rodríguez ha sufrido 44 problemas físicos a lo largo de su carrera que lo dejaron por fuera de 135 compromisos entre clubes y selección nacional. Actualmente, se encuentra recuperándose de una deshidratación a consecuencia de una intoxicación estomacal.