A pedalear: estudio confirma cómo el ciclismo mejora la salud mental

Un nuevo estudio, basado en 87 investigaciones en 19 países, destaca el ciclismo como una forma accesible y escalable de mejorar la salud cerebral y el bienestar general, apoyando la actividad física al tiempo que mejora la forma en que las personas piensan, sienten y se conectan.
La nueva publicación revisada por pares y publicada en la revista Frontiers in Sports and Active Living, destaca el ciclismo como una herramienta poderosa y accesible para mejorar la salud cerebral y el bienestar general.