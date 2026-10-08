James Rodríguez volvió a jugar 90 minutos después de 324 días, ¿cuándo había sido la última vez?

Pasaron 324 días para que James Rodríguez volviera a jugar un partido completo. La última vez que el futbolista cucuteño, de 35 años, había terminado un juego en el que fue inicialista, se remontaba al 18 de noviembre del 2025, cuando disputó todo el encuentro entre la Selección Colombia y Australia, que se realizó en Nueva York, Estados Unidos.
Ese día Rodríguez, capitán del seleccionado nacional hasta el 7 de julio pasado, cuando decidió, después de la eliminación en octavos de final del Mundial de Norteamérica contra Suiza, abandonar el equipo criollo. Aquella noche neoyorquina, James también anotó gol. Lo hizo de penalti.