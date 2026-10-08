James Rodríguez volvió a jugar 90 minutos después de 324 días, ¿cuándo había sido la última vez?

Pasaron 324 días para que James Rodríguez volviera a jugar un partido completo. La última vez que el futbolista cucuteño, de 35 años, había terminado un juego en el que fue inicialista, se remontaba al 18 de noviembre del 2025, cuando disputó todo el encuentro entre la Selección Colombia y Australia, que se realizó en Nueva York, Estados Unidos. Ese día Rodríguez, capitán del seleccionado nacional hasta el 7 de julio pasado, cuando decidió, después de la eliminación en octavos de final del Mundial de Norteamérica contra Suiza, abandonar el equipo criollo. Aquella noche neoyorquina, James también anotó gol. Lo hizo de penalti.

Casi once meses después, James volvió a disputar un partido completo. Lo hizo el jueves 8 de octubre del 2026 en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, ubicado en el sector de Ditaires, al sur del Valle de Aburrá. Rodríguez fue inicialista en el duelo entre Atlético Nacional –su club– y el Deportes Tolima, válido por la fecha 9 del Clausura colombiano, que terminó con un empate sin goles.

¿Por qué James Rodríguez no había completado un partido en 2026?

El partido contra Australia fue el último que disputó James Rodríguez en 2025. Ese año, que lo pasó completo en el Club León de México, logró recuperar algo del ritmo que buscaba. Con el equipo mexicano disputó 34 partidos. En ellos, anotó cinco goles y dio nueve asistencias. No obstante, decidió no seguir en León. El futbolista colombiano quería nuevos rumbos que le permitieran llegar bien preparado al Mundial de Norteamérica, su última cita con la Selección. Sin embargo, se demoró hasta inicios de marzo para encontrar club: después de sonar para varios elencos, terminó firmando contrato con el Minnesota United de la MLS estadounidense.

James no jugó mucho. Apenas acumuló 8 partidos. Además, dio la sensación de que no era del agrado del entrenador. Por eso, no logró disputar ningún partido completo en territorio norteamericano. Después vino a Colombia para prepararse de cara a la Copa del Mundo. En el torneo internacional tuvo actuaciones aceptables con la Selección. Una vez terminó el Mundial, quedó de nuevo en el aire. James estuvo cerca de equipos de México e Italia; pero terminó en Nacional. La presencia del técnico Lucas González, de quien es amigo desde hace varios años –se dice que el futbolista invitó al entrenador para que lo acompañara en la última Copa del Mundo–, influyó para que se decidiera por el elenco paisa.

Lucas quiera a James en la misma proporción que cree en su talento. Emocionado dijo, el día de su presentación oficial, que se sentía orgulloso de tenerlo. Prometió regresarlo a un buen nivel. Le ha dado confianza. En los juegos que ha disputado con el cuadro verde lo llevó poco a poco. Primero le dio un tiempo. Después lo pudo de inicialista y lo sacó faltando 20 minutos. En Ditaires, por fin, le dio la posibilidad de terminar un partido: el primero en lo que va del 2026. Por ahora, James Rodríguez suma seis duelos disputados con Nacional en el Clausura colombiano. En ellos, ha dado dos asistencias y ha estado cerca de marcar. Contra Tolima, por ejemplo, generó una opción clara que no entró. En parte porque el arquero Volpi tocó la pelota y, de otro lado, debido a que esta, por inercia, pegó en el palo después de que le pasara bajo los brazos al guardameta.

Rodríguez, seguro, será titular el próximo miércoles en el Clásico Paisa que se disputaré en el Atanasio Girardot desde las 8:30 p.m., por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Se espera que también regrese Juanfer Quintero, figura del DIM y amigo suyo de Selección, para defender los colores del cuadro rojo.