Video | Águila, James y los referentes de la Selección invitaron al “fichaje nacional”

A menos de cinco meses del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, publicó en sus redes sociales una campaña que busca que todos los colombianos se conviertan en Fichaje Nacional para respaldar a los dirigidos por Néstor Lorenzo desde el minuto uno hasta el final. Figuras de la farándula nacional, así como viejas glorias del deporte colombiano y cantantes como Ryan Castro y el influencer Camilo Cifuentes, reconocido por su labor social, se unieron al video que invita a los hinchas de la Tricolor a respaldar al equipo que regresa al Mundial tras ocho años.

James, el capitán de la selección, arranca el video con el siguiente mensaje: “Muchachos, quiero que recuerden una cosa, esto no es solo una camiseta, es el símbolo que representa todo un país; cuando la tenemos puesta, estamos representando a todos los colombianos”. Y acto seguido aparece Néstor Lorenzo, enfatizando que “muchachos, no se olviden que solos somos buenos, pero juntos somos invencibles”. Luego empiezan a aparecer figuras como Betty La Fea, Carlos El Pibe Valderrama, la inconfundible voz de Camilo Cifuentes y otros personajes como Juan Pablo y su hijo Sebastián Montoya, uniéndose al clamor de “Fichaje Nacional”.