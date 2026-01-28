Video | Águila, James y los referentes de la Selección invitaron al “fichaje nacional”

A menos de cinco meses del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, Águila, patrocinador oficial de la Selección Colombia, publicó en sus redes sociales una campaña que busca que todos los colombianos se conviertan en Fichaje Nacional para respaldar a los dirigidos por Néstor Lorenzo desde el minuto uno hasta el final.
Figuras de la farándula nacional, así como viejas glorias del deporte colombiano y cantantes como Ryan Castro y el influencer Camilo Cifuentes, reconocido por su labor social, se unieron al video que invita a los hinchas de la Tricolor a respaldar al equipo que regresa al Mundial tras ocho años.