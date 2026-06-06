“Esa foto va”: Así respondió James al apoyo de Antonella Petro y aclaró que no la escuchó en evento de despedida de la Selección

Luego del mensaje que publicó en redes Antonella Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, enviándole su apoyo a James Rodríguez y la Selección Colombia, el 10 de la Tricolor le respondió y le prometió que: “esa foto va”. El 10 de la Selección Colombia también le aclaró a Antonella que no la había escuchado cuando le pidió la foto, pero se comprometió que si harán la foto y que le hará llegar la camiseta. En el mensaje, el capitán de la Selección Colombia escribió: “Antonella esa foto va. Adicional, cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”.

Así mismo le agradeció por el apoyo. “Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial. Nos vemos pronto”. Finalmente, de manera graciosa, también le aclaró: “La próxima me hablas más fuerte, un abrazo”. En contexto: Video | Antonella Petro reafirma su apoyo a James Rodríguez y a la Selección Colombia: “Eres mi héroe, somos un solo país” Antonella se mostró muy emocionada por el mensaje y además publicó una historia con el pantallazo del mensaje y la canción de Ryan Castro, El Ritmo que nos une. De esta manera se acaba la polémica que se armó en redes y que desató mensajes agresivos por parte de los seguidores del presidente Petro, quienes además llenaron el Instagram de Salome Rodríguez (hija del 10) con insultos y amenazas.

Concentrados para el juego con Jordania

La Selección sigue trabajando en Estados Unidos, para el duelo de este domingo ante Jordania, en el cierre de la preparación para el Mundial. Le puede interesar: FCF hizo un llamado a la unión, el respeto y rechazó la agresión, el asedio y la descalificación contra los jugadores de la Selección El duelo ante Jordania será a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá ver en el país por Caracol TV, www.golcaracol.com, Ditu y la señal HD2 de Caracol. Luego del partido ante Jordania, los dirigidos por Néstor Lorenzo viajarán a México para concentrarse con miras al debut en el Mundial.

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