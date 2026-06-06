Video | Antonella Petro reafirma su apoyo a James Rodríguez y a la Selección Colombia: “Eres mi héroe, somos un solo país”

Tras la polémica despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial junto al gobierno, Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro, publicó un video en sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo absoluto al equipo nacional y, muy especialmente, a su capitán, James Rodríguez.
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La grabación se difundió pocas horas después de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitiera un comunicado en defensa de los jugadores, tras las múltiples críticas y especulaciones surgidas en redes sociales por las presuntas actitudes de la plantilla durante el acto protocolario.
El origen de la controversia se dio en la base aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Bogotá, donde el mandatario entregó la bandera nacional a la delegación, en medio de un acto simbólico en el cual les dedicó un mensaje a los jugadores convocados y su cuerpo técnico.
Los usuarios viralizaron rápidamente los breves saludos de los futbolistas al presidente y, sobre todo, un instante en el que el volante cucuteño aparentemente no atendió una solicitud de fotografía de la joven de 17 años. Ante el revuelo, Antonella decidió aclarar la situación, relatar su versión del encuentro y enviar un mensaje a todo el país.