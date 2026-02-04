El refugio espiritual de James: meditación y sabiduría indígena antes de volver a las canchas

Mientras el ruido mediático no cesa alrededor de James Rodríguez por su falta de competencia, al no tener aún equipo y cuando restan cuatro meses para el Mundial de Norteamérica 2026, parece que por la mente del “10” de la Selección Colombia reina la calma. ¿Tendrá algo que ver el retiro espiritual que realizó en días recientes en el municipio de Copacabana?

El mediocampista acumula ya 88 días sin disputar un partido oficial, luego de su salida del León de México. Sin embargo, en sus redes sociales se le ha visto sereno, entrenando de manera personalizada e incluso practicando tiros libres en su casa de campo, tratando de mantener el ritmo físico mientras define su futuro profesional.

Antes de su más reciente publicación el pasado martes, en la que apareció a bordo de un avión acompañado de la frase “Here we go” (Aquí vamos), lo que muchos interpretaron como una señal de su próximo destino deportivo.

En medio de las especulaciones que lo ubican como uno de los próximos fichajes estelares del fútbol estadounidense, concretamente en el Minnesota United, James decidió tomarse un respiro para enfocarse en su bienestar personal.

El capitán de la Selección fue visto en La Casa del Tigre, un espacio de retiro ubicado en la Parcelación Altos de Villa Roca, en Copacabana, Antioquia, reconocido por sus programas de meditación, yoga y encuentros espirituales guiados por integrantes del pueblo indígena inga del resguardo de Yunguillo, en la Amazonía.