¿Por qué a James nadie lo quiere contratar? Estas serían las exigencias que tienen frenado su fichaje

A pocos meses del inicio del Mundial, llama poderosamente la atención que James Rodríguez continúe sin equipo, una situación inesperada tratándose de uno de los referentes históricos de la Selección Colombia. Aunque su nombre ha estado sobre la mesa de varios clubes en diferentes ligas, distintos factores han impedido que su futuro se defina.
De acuerdo con fuentes periodísticas de Ecuador, el volante colombiano fue ofrecido tanto al Barcelona de Guayaquil como a Liga de Quito, pero ambas instituciones descartaron su contratación. Un escenario similar se ha presentado en la MLS, donde periodistas locales han informado que equipos como Austin FC, Orlando City, FC Cincinnati e incluso el Inter Miami analizaron su fichaje, aunque finalmente no avanzaron en las negociaciones.
