Ni los muertos se salvan del invierno: deslizamiento tumbó bóvedas del cementerio de La América, Medellín

Las fuertes lluvias con las que comenzó el 2026 no están perdonando a nadie, ni siquiera a los que ya se murieron. Resulta que en el cementerio de La América se produjo un deslizamiento que provocó el colapso estructural de parte de las bóvedas del camposanto, dejando a la intemperie los despojos mortales sin que nadie los recoja. Esta emergencia afectó a 38 bóvedas de este camposanto, lo que equivaldría a 152 nichos, situación que ha generado incomodidades entre los residentes de los conjuntos residenciales vecinos, que no solo tienen que ver los despojos mortales, sino aguantarse los fuertes olores provocados por la exposición de estos restos.

La mayor queja de la comunidad tiene que ver con que pese a lo ocurrido con estos restos, los encargados del cuidado del cementerio solo han puesto un plástico verde, el cual no alcanza a ocultar los daños generados en la estructura y mucho menos los despojos que se encuentran allí desde hace varios años. Entérese: Ayuda urgente: familias de La Pintada lo perdieron todo tras incendio “Esta es la hora que no han hecho nada. Debajo de los escombros hay restos de cuerpos y eso limita con una Unidad Residencial. Necesitamos que hagan algo pronto por respeto a los difuntos y por nuestra salud”, indicó un vecino del sector a Minuto 30 sobre la situación registrada con este camposanto. Hasta el momento se desconoce si los encargados de administrar este cementerio van a realizar alguna intervención en los próximos días o van a retirar los restos que se encontraban en las bóvedas afectadas por este colapso estructural, originado por las fuertes lluvias que se han registrado en Antioquia y las cuales continuarán en los próximos días.