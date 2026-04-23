James preocupa más: no jugó ni un minuto en el triunfo de Minnesota ante Dallas

El presente deportivo de James Rodríguez continúa inquietando a menos de dos meses para que se inicie el Campeonato Mundial en Norteamérica.

El centrocampista colombiano sigue sin tener minutos en el Minnesota United, equipo al que llegó luego de una larga para tras su salida del León de México y en el que busca competir para llegar con ritmo a la máxima cita del balompié que comienza el 11 de junio.

El miércoles en la noche, el Minnesota logró un importante triunfo 1-0 como visitante frente al FC Dallas en el Toyota Stadium (Frisco).

Rodríguez entró en la convocatoria, pero esta vez se quedó en el banco de suplentes. Su compatriota Mauricio González sí ingresó al campo con los Loons, que vencieron gracias a la anotación de Anthony Markanich tras aprovechar un rebote dentro del área con una pronta definición al minuto 32.

Rodríguez venía de jugar los cinco minutos del tiempo de descuento en la victoria de su escuadra 2-0 ante Timbers, el anterior sábado.

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El dato es preocupante. El cucuteño, de 34 años de edad, solo suma 43 minutos de competencia en la MLS, acumulados en sus participaciones breves desde el banco en las primeras jornadas, además de 64 minutos adicionales tras el partido de la US Open Cup contra Sacramento Republic el 14 de abril, en el que actuó siendo titular.

Previo al encuentro de este miércoles, su compatriota Juan Guillermo Cuadrado, quien milita en el Pisa de Italia, expresó en charla con Espn que confía en que James llegará con nivel al Mundial.

“Es difícil porque normalmente la gente olvida, pero para mí, faltan dos meses y va a tener la oportunidad de jugar ahora en donde está, y aún el tiempo que queda después, que va a ser la concentración hasta el primer partido del Mundial, va a tener mucho tiempo para ponerse bien y en estos partidos que pueda tener minutos, él va a llegar muy bien”, comentó Cuadrado, quien defendió la actuación del ‘10’ en sus recientes amistosos con Colombia, que perdió ante Croacia y Francia.