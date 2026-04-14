James Rodríguez vuelve a las canchas: salió como titular en visita de Minnesota a Sacramento por Copa de Estados Unidos

Pasaron 23 días para que James Rodríguez volviera a jugar con el Minnesota United en Estados Unidos. La última vez que lo había hecho fue el 22 de marzo pasado, en el empate sin goles entre su equipo y Seattle Sounders. En aquel encuentro, válido por la MLS, el futbolista colombiano ingresó al minuto 78 por Tomás Chancalay.
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Este 14 de abril, en el encuentro contra Sacramento Republic, válido por la ronda de 32 de la Copa de Estados Unidos, el capitán de la Selección Colombia fue incluido entre los once jugadores titulares por el técnico Cameron Knowles.