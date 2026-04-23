¿Se repetirá la historia con Samuel Martínez? Los talentos que debutaron antes en el exterior que en Colombia

Lo cierto es que este no es un caso aislado ni reciente. A lo largo de los últimos años, múltiples futbolistas colombianos han iniciado su carrera profesional fuera del país, en algunos casos sin haber jugado un solo minuto en la primera división colombiana, y en otros, con pasos muy breves o casi simbólicos por el fútbol local antes de emigrar.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su salida, el simple rumor es suficiente para reabrir un debate que viene creciendo desde hace más de una década en el país: ¿están los clubes colombianos perdiendo la posibilidad de consolidar y disfrutar a sus propias promesas antes de que den el salto al exterior? ¿O, por el contrario, este fenómeno es simplemente una consecuencia natural del fútbol moderno, cada vez más globalizado y competitivo?

En el fútbol colombiano se ha venido consolidando, de manera progresiva y cada vez más evidente, una tendencia que hace algunos años parecía excepcional, pero que hoy se ha convertido en parte del funcionamiento habitual del mercado: la de jóvenes talentos que inician su carrera profesional en el exterior sin llegar a debutar en la primera división del país. Este fenómeno, impulsado por factores deportivos, económicos y de globalización del mercado futbolístico, vuelve a tomar relevancia con el caso de Samuel Martínez, jugador de Atlético Nacional, sobre quien se comenta que ya tendría un posible destino internacional antes de consolidarse en el fútbol profesional colombiano.

Uno de los ejemplos más recordados en este sentido es el de Leonardo Acevedo, delantero que se destacó en las divisiones inferiores de Atlético Nacional y que fue considerado una de las grandes promesas ofensivas del club. Sin embargo, su debut profesional no se dio en Colombia, sino el 24 de mayo de 2015 con el Porto B en la segunda división de Portugal. Este tipo de trayectorias comenzó a llamar la atención porque evidenciaba un cambio estructural: el talento colombiano ya no necesariamente debía consolidarse en la liga local antes de ser exportado.

A partir de allí, se han registrado múltiples casos de futbolistas que iniciaron su carrera profesional en el exterior. Carlos Sánchez, por ejemplo, debutó en 2005 con River Plate de Uruguay, iniciando una carrera que posteriormente lo llevaría a consolidarse como uno de los mediocampistas más importantes del fútbol colombiano en la selección nacional. Éder Álvarez Balanta debutó en 2013 con River Plate de Argentina, donde rápidamente se convirtió en una de las grandes revelaciones defensivas del continente, ganándose un lugar en el fútbol europeo.

Jeison Murillo también forma parte de esta lista, tras debutar en 2011 con el Cádiz B en la tercera división española, desde donde inició un recorrido que lo llevó a clubes importantes de Europa y a la selección colombiana. En la misma línea, Iván Arboleda debutó en 2016 con Banfield en Argentina, consolidándose como arquero profesional en el competitivo fútbol sudamericano.

Bernardo Espinosa inició su carrera en 2007 con el Sevilla Atlético, filial del club español, dando comienzo a una extensa trayectoria en el fútbol europeo, principalmente en España. Roger Martínez debutó en 2013 con Racing Club de Argentina, mientras que Steven Alzate lo hizo en 2017 con el Leyton Orient en Inglaterra, iniciando su camino en el exigente fútbol británico.

Otros casos similares incluyen a Mateus Uribe, quien tuvo su debut profesional en 2010 con el Deportivo Español en la segunda división argentina, y a Álvaro Montero, quien comenzó su carrera en 2013 con São Caetano en Brasil, antes de regresar a Colombia y consolidarse como uno de los arqueros más destacados del país. Ian Poveda, por su parte, se formó en la cantera del Manchester City en Inglaterra, integrándose desde muy joven a una estructura de alto rendimiento en el fútbol europeo.

Uno de los casos más llamativos por su precocidad es el de Juan José Calero, hijo del recordado Miguel Calero, quien debutó profesionalmente con Pachuca en México a los 16 años durante la Copa Apertura 2015, convirtiéndose en uno de los futbolistas colombianos más jóvenes en debutar en el exterior. Este hecho lo ubica dentro de un grupo reducido de jugadores que han iniciado su carrera profesional antes de la mayoría de edad fuera del país, junto a otros casos como el de Johnnier Montaño.

El fenómeno no solo se limita a jugadores que debutan directamente en el exterior, sino también a aquellos que tienen pasos muy breves por el fútbol colombiano antes de emigrar. Radamel Falcao García, por ejemplo, tuvo una corta aparición en la segunda división colombiana con Lanceros Fair Play, pero su debut en primera división se dio en River Plate de Argentina, donde comenzó su proyección internacional que lo llevaría a la élite del fútbol mundial. Johnnier Montaño, tras formarse en el América de Cali, debutó profesionalmente en Quilmes de Argentina, mientras que Sebastián Ayala, con un paso fugaz por La Equidad, debutó en Nacional de Madeira en Portugal. John Jairo Mosquera también siguió una ruta similar, jugando en Millonarios antes de debutar profesionalmente en el Wacker Burghausen de Alemania.

Este patrón creciente responde a una combinación de factores que han transformado profundamente el mercado del fútbol. En primer lugar, los clubes internacionales han desarrollado redes de scouting cada vez más amplias y sofisticadas en Sudamérica, lo que les permite identificar talento desde edades muy tempranas. Los torneos juveniles, las academias privadas y los procesos de formación en los clubes locales se han convertido en una fuente constante de observación para equipos de Europa, México, Brasil y Argentina.

En segundo lugar, la realidad económica del fútbol colombiano juega un papel determinante. Para muchos clubes, especialmente aquellos que no cuentan con la solidez financiera de los grandes equipos, la venta de jóvenes promesas antes de su consolidación en la primera división se ha convertido en una estrategia de sostenimiento económico. En algunos casos, incluso, los jugadores son transferidos antes de debutar profesionalmente, lo que acelera su proceso de internacionalización.

A esto se suma la creciente influencia de agentes, intermediarios y academias internacionales, que facilitan la salida temprana de futbolistas hacia mercados donde la competencia es mayor, pero también lo son las oportunidades de visibilidad y crecimiento. En muchos casos, los jugadores y sus familias perciben que el desarrollo deportivo puede ser más rápido y competitivo en el exterior que en el contexto local.

También es importante considerar el cambio cultural que ha experimentado el fútbol moderno. Hoy en día, el salto internacional ya no es visto como una excepción o un privilegio exclusivo de jugadores consolidados, sino como un paso natural dentro de la carrera de un futbolista joven. Esto ha modificado las expectativas tanto de los clubes como de los propios jugadores, quienes ven en el exterior una plataforma más amplia de proyección.