Informe revela por qué helicóptero del Ejército cruzó pista de El Dorado sin autorización

La Aeronáutica Civil publicó el informe final sobre el incidente ocurrido el 13 de marzo de 2026, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército cruzó en dos ocasiones la trayectoria de una pista del Aeropuerto Internacional El Dorado sin autorización.
El hecho quedó registrado en audios que revelan momentos de tensión entre la controladora aérea y el piloto de la aeronave. En el material se escucha a la funcionaria decir: “No entiendo qué está haciendo... nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”.
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En ese momento, hacia las 11:00 de la mañana, la funcionaria le solicitó al piloto de la aeronave militar que se dirigiera a una cancha de fútbol ubicada en instalaciones del Ejército, luego de que se encontrara en la pista 14L y realizara el cruce de la trayectoria de la pista 14R sin autorización, en presencia de tráfico de aviación comercial de pasajeros.