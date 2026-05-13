SBQ: La historia de los hermanos paisas que crearon un gigante del retail de lujo

SBQ inició como un pequeño emprendimiento de venta de gafas en un apartamento de Medellín, en plena pandemia y sin inventario propio. Años después, el emprendimiento de los hermanos antioqueños Santiago y Sebastián Barrientos Quintero - el nombre SBQ viene de sus iniciales- se convirtió en uno de los ecosistemas de retail premium más grandes del país, con una plataforma que hoy reúne más de 300 marcas nacionales e internacionales enfocadas en moda, lujo y estilo de vida. Según información entregada por la compañía, el negocio nació durante la pandemia, cuando ambos empezaron a ofrecer gafas a través de redes sociales sin contar siquiera con inventario propio. La estrategia consistía en publicar referencias y, una vez algún cliente mostraba interés, buscar la manera de conseguir el producto y entregarlo.

Así se veía SBQ en los inicios de los hermanos Barrientos Quintero. FOTO: SBQ.

Con el tiempo, los hermanos comenzaron a identificar tendencias de consumo y a construir una comunidad interesada en productos exclusivos. Posteriormente decidieron importar distintos modelos de gafas y transformar su apartamento en una especie de showroom privado.

Lea aquí: Jóvenes de la generación Z realizan el 60% de las compras de lujo en Colombia Uno de los momentos clave en la historia del emprendimiento ocurrió cuando convencieron a su madre de vender una propiedad que tenía en Estados Unidos para invertir el dinero en el negocio. Sin embargo, la apuesta inicial no salió como esperaban y gran parte del capital se perdió. Pese al golpe económico, los emprendedores decidieron replantear completamente el modelo de negocio y enfocarse en una experiencia mucho más exclusiva y personalizada para sus clientes. Así nació un esquema de atención privada con citas agendadas, orientado al mercado premium.

Una de las claves del éxito fue enfocarse en una experiencia mucho más exclusiva y personalizada para sus cliente. FOTO: SBQ.

Esa estrategia terminó convirtiéndose en la base de SBQ, que hoy cuenta con 23 puntos de venta físicos y una plataforma de comercio electrónico con cobertura nacional. De acuerdo con cifras citadas por la compañía y atribuidas a Inexmoda, las marcas que hacen parte de retailers especializados pueden alcanzar crecimientos en ventas de hasta un 8% por encima del promedio del mercado.

SBQ nació durante la pandemia como un negocio de venta de gafas y hoy cuenta con 23 tiendas físicas y una plataforma de comercio electrónico con cobertura nacional. FOTO: SBQ.

Conozca: Medellín ya es la ciudad con más startups por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica y busca ser capital de la IA Actualmente, el ecosistema de SBQ impulsa marcas colombianas como Monastery, Undergold, True y Y/OUT, además de facilitar la llegada al país de firmas internacionales vinculadas al segmento de lujo y perfumería como Devier, Black Oud, Fugazzi, Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Cartier y Ray-Ban.

Sebastián Barrientos, cofundador de la compañía, aseguró que el modelo busca acompañar a las marcas más allá de la exhibición comercial, apoyándolas en temas relacionados con estrategia, análisis de datos, crecimiento y sostenibilidad. La empresa también anunció que prepara una nueva etapa de expansión que contempla la apertura de tres nuevas tiendas y el inicio de su proceso de internacionalización a partir de 2026. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según los hermanos Barrientos, la meta es convertir a Colombia en un actor relevante dentro del mercado premium de moda en América Latina y abrir nuevos espacios internacionales para las marcas nacionales.

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