SBQ: La historia de los hermanos paisas que crearon un gigante del retail de lujo

SBQ inició como un pequeño emprendimiento de venta de gafas en un apartamento de Medellín, en plena pandemia y sin inventario propio.
Años después, el emprendimiento de los hermanos antioqueños Santiago y Sebastián Barrientos Quintero - el nombre SBQ viene de sus iniciales- se convirtió en uno de los ecosistemas de retail premium más grandes del país, con una plataforma que hoy reúne más de 300 marcas nacionales e internacionales enfocadas en moda, lujo y estilo de vida.
Según información entregada por la compañía, el negocio nació durante la pandemia, cuando ambos empezaron a ofrecer gafas a través de redes sociales sin contar siquiera con inventario propio. La estrategia consistía en publicar referencias y, una vez algún cliente mostraba interés, buscar la manera de conseguir el producto y entregarlo.