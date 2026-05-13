Nicolás Echavarría y su tercer intento en el PGA Championship: ¿La tercera será la vencida?

El golfista antioqueño Nicolás Echavarría Botero se enfrenta desde este jueves a un nuevo reto, la disputa del PGA Championship, tercer major de la temporada, en el que espera tener un buen desempeño.

El certamen que se disputará en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania, será la tercer oportunidad de Nicolás en esta competencia y llega en un gran momento, ya que es el mejor colombiano del momento en el Official World Golf Ranking (OWGR), en la casilla 48.

El 2026 ha sido bueno para el antioqueño así lo registra la Federación Colombiana de Golf, mencionando resultados como el triunfo en el Cognizant Classic y el Top-10 del AT&T Pebble Beach, así como semanas competitivas en eventos de alto nivel del circuito.