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Nicolás Echavarría y su tercer intento en el PGA Championship: ¿La tercera será la vencida?

El antioqueño es el mejor colombiano en el ranquin mundial, ocupa la casilla 48 del Official World Golf Ranking.

  • El antioqueño Nicolás Echavarría buscará tener un buen torneo en el PGA Championship, tercer major de la temporada. FOTO GETTY
    El antioqueño Nicolás Echavarría buscará tener un buen torneo en el PGA Championship, tercer major de la temporada. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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El golfista antioqueño Nicolás Echavarría Botero se enfrenta desde este jueves a un nuevo reto, la disputa del PGA Championship, tercer major de la temporada, en el que espera tener un buen desempeño.

El certamen que se disputará en el Aronimink Golf Club de Newtown Square, Pensilvania, será la tercer oportunidad de Nicolás en esta competencia y llega en un gran momento, ya que es el mejor colombiano del momento en el Official World Golf Ranking (OWGR), en la casilla 48.

El 2026 ha sido bueno para el antioqueño así lo registra la Federación Colombiana de Golf, mencionando resultados como el triunfo en el Cognizant Classic y el Top-10 del AT&T Pebble Beach, así como semanas competitivas en eventos de alto nivel del circuito.

Recientemente disputó el Truist Championship —uno de los ‘signature events’ del PGA TOUR— donde terminó T31.

Nico buscará superar nuevamente el corte en un ‘major’ después de conseguirlo en la edición 2025 del PGA Championship, donde terminó en la posición 54.

El ‘field’ de esta competencia tendrá a figuras como Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Jon Rahm y Cameron Young.

¿Cómo le ha ido a los colombianos en el Championship?

La historia reciente de Colombia en este campeonato tiene a Camilo Villegas como el jugador nacional más destacado, con siete participaciones y cuatro cortes superados.

Sus mejores resultados fueron el T4 de 2008 y el T8 de 2010.

Sebastián Muñoz, entre tanto, disputó tres ediciones, avanzó una vez al fin de semana superando el corte en 2022, y terminó T55.

Nicolás por su parte, se cita por tercera vez en el torneo en el que en 2025 superó el corte y terminó en la casilla 54.

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