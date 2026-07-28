James Rodríguez no pudo viajar a Italia por percances con el avión que lo llevaría, ¿qué sucedió?

Han pasado 20 días desde la última vez que James Rodríguez fue visto en público. El 7 de julio, en el estadio de Vancouver, Canadá, el futbolista colombiano disputó el partido de octavos de final del Mundial de Norteamérica en el que el seleccionado Tricolor perdió 4-3 en penaltis y resultó eliminado.
Desde entonces, el volante, que cumplió 35 años el 13 de julio pasado, no volvió a aparecer en público. Solo compartió un par de fotos en sus redes sociales donde mostró que se hizo un cambio de “look”: se rapó el cabello después del final del torneo. Luego de eso, no tuvo apariciones públicas.