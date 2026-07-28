Ticketmaster culmina integración con La Tiquetera: ojo a los cambios que vienen en compra de boletas en Colombia

Ticketmaster anunció este 27 de julio de 2026 la culminación de la integración operativa y tecnológica con La Tiquetera, compañía de origen antioqueño que durante más de 15 años participó en la venta de entradas para conciertos y espectáculos en Colombia. El proceso comenzó hace poco más de un año, cuando la compañía global de boletería adquirió el 51% de La Tiquetera como parte de su estrategia de expansión en el país. Ahora, ambas compañías operarán bajo una misma estructura: un solo equipo, una plataforma única y una experiencia centralizada para usuarios, promotores y escenarios. La principal modificación para los compradores será la migración progresiva hacia Ticketmaster.co. La marca La Tiquetera dejará de operar de manera independiente una vez finalice la transición de los eventos que ya estaban programados bajo esa plataforma. En conversación con EL COLOMBIANO, Adam Newsam, vicepresidente ejecutivo de Ticketmaster para Latinoamérica, explicó que la decisión de adquirir La Tiquetera fue el resultado de un análisis del mercado colombiano y del posicionamiento que la empresa paisa.

Adam Newsam, Vicepresidente para América Latina de Ticketmaster. FOTO: Ticketmaster Colombia.

“Lo que verán hacia delante es más y más eventos en Ticketmaster.co, porque queremos que los fans entiendan que hay un solo lugar para ir por sus entradas”, explicó Adam Newsam, vicepresidente ejecutivo de Ticketmaster Latinoamérica. Según la compañía, los usuarios no tendrán que realizar cambios frente a las entradas que ya adquirieron por medio de La Tiquetera. Los eventos vendidos anteriormente conservarán sus condiciones y continuarán bajo la infraestructura tecnológica de Ticketmaster durante la transición. En contexto: Ticketmaster compra La Tiquetera, ¿qué significa esto para los usuarios paisas? El objetivo de la integración es que los compradores tengan una experiencia más uniforme, con herramientas como filas virtuales, sistemas de autenticación y mecanismos contra la compra automatizada mediante bots. Ticketmaster aseguró que su plataforma puede soportar cientos de millas de usuarios conectados simultáneamente en procesos de alta demanda y que cuenta con sistemas diseñados para identificar comportamientos asociados con la reventa no autorizada.

Si entra a la página web de La Tiquetera podrá ver que ahora en la parte inferior del logo dice “by Ticketmaster”. FOTO: Captura de pantalla La Tiquetera.

En procesos de venta masiva, como conciertos en estadios, la compañía explicó que la capacidad de procesamiento depende tanto del precio de las entradas como de la infraestructura de pagos disponible para completar las transacciones. "Lo primero que debo decir es que la experiencia del fan, la experiencia de compra, es muy importante. Entendemos que para los fans lo más importante es que sea fácil para ellos y que puedan comprar la entrada para el evento que quieren. Eso es algo en lo que pensamos todos los días.Precisamente por eso pasamos de tener dos plataformas y dos marcas a tener ahora solo Ticketmaster Colombia hacia adelante, para que sea una experiencia consistente.”, afirmó Newsam. Conozca: Consulte aquí si ganó entradas para los eventos de la Feria de las Flores 2026: ya publicaron el listado oficial

¿Cómo Medellín se ha posicionado como centro de eventos?

Aunque Ticketmaster tiene presencia global, la compañía destacó el papel de Medellín dentro de su estrategia regional. La adquisición de La Tiquetera fue vista como una oportunidad para consolidar una operación local con conocimiento del mercado colombiano y conectarla con la tecnología internacional de la compañía. Adam Newsam explicó que Colombia fue identificada como un mercado estratégico por el crecimiento de la industria del entretenimiento en vivo, la construcción de nuevos escenarios y la llegada de grandes producciones internacionales. “Creemos que hay una oportunidad real de crecer aquí en Medellín y también en otras ciudades fuera de la capital. El equipo aquí es muy bueno y estamos muy enfocados en ese crecimiento. Mi expectativa y mi esperanza es que esto genere más empleos en Medellín”, señaló. Como parte de esta nueva etapa, Ticketmaster incorporó a Marcelo Agudelo como líder de la operación en Medellín, quien estará encargado de fortalecer las relaciones con promotores y escenarios, además de impulsar el crecimiento del equipo local. La compañía espera que la expansión genere nuevas oportunidades laborales en la ciudad. "Mi expectativa y mi esperanza es que esto genere más empleos en Medellín. Eso siempre fue parte de esta adquisición: invertir en Medellín y Antioquia como región porque creemos que hay crecimiento aquí", afirmó.

Más de 1,8 millones de entradas vendidas en Colombia

Desde su llegada al país, Ticketmaster reportó que ha comercializado más de 1,8 millones de entradas y cuenta con más de 640.000 usuarios registrados. Actualmente, más de 37 promotores y 72 recintos en Colombia utilizan sus soluciones tecnológicas para eventos de entretenimiento, entre ellos conciertos de artistas internacionales y festivales musicales. A nivel global, Ticketmaster hace parte de Live Nation Entertainment yprocesa más de 500 millones de entradas al año en más de 30 países. Entérese: “La moda colombiana ha sido muy generosa conmigo”: Jorge Duque

Ticketmaster anunció la integración definitiva con La Tiquetera y operará en Colombia bajo una sola plataforma para la venta de entradas a eventos en vivo. FOTO: Ticketmaster Colombia.

La compañía aseguró que la integración con La Tiquetera busca responder al crecimiento del mercado colombiano y preparar la plataforma para manejar mayores niveles de demanda.

¿Por qué Ticketmaster eligió comprar La Tiquetera?

Según Newsam, la decisión estuvo relacionada con la trayectoria de la empresa antioqueña, sus relaciones con productores, escenarios y empresarios del entretenimiento, además del conocimiento acumulado durante más de una década. "Al conocer un poco al equipo y entender las relaciones que tienen y el negocio que han construido durante 15 años, se convirtió en el candidato natural para tener una conversación con nosotros. Así fue como comenzó todo. Y hemos estado muy satisfechos con lo bien que ha avanzado la integración", explicó. El ejecutivo aclaró que La Tiquetera no era la única empresa de boletería en Medellín ni en Colombia, pero destacó que la competencia en este mercado impulsa la innovación.

“La boletería es un negocio muy competitivo y eso nos mantiene haciendo nuestro mejor trabajo”, agregó. Con la integración concluida, Ticketmaster inicia una nueva etapa en Colombia con la intención de consolidarse como una de las principales plataformas para la venta de entradas y acompañar el crecimiento del entretenimiento en vivo en el país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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