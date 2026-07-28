Ticketmaster culmina integración con La Tiquetera: ojo a los cambios que vienen en compra de boletas en Colombia

Ticketmaster anunció este 27 de julio de 2026 la culminación de la integración operativa y tecnológica con La Tiquetera, compañía de origen antioqueño que durante más de 15 años participó en la venta de entradas para conciertos y espectáculos en Colombia.
El proceso comenzó hace poco más de un año, cuando la compañía global de boletería adquirió el 51% de La Tiquetera como parte de su estrategia de expansión en el país. Ahora, ambas compañías operarán bajo una misma estructura: un solo equipo, una plataforma única y una experiencia centralizada para usuarios, promotores y escenarios.
La principal modificación para los compradores será la migración progresiva hacia Ticketmaster.co. La marca La Tiquetera dejará de operar de manera independiente una vez finalice la transición de los eventos que ya estaban programados bajo esa plataforma.
En conversación con EL COLOMBIANO, Adam Newsam, vicepresidente ejecutivo de Ticketmaster para Latinoamérica, explicó que la decisión de adquirir La Tiquetera fue el resultado de un análisis del mercado colombiano y del posicionamiento que la empresa paisa.