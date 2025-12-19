x

“Tiene la cabeza para jugar en Boca”: Javier Gandolfi sobre la llegada de Marino a Argentina

El extécnico de Atlético Nacional destacó las condiciones del extremo y habló sobre la llegada de Hinestroza al cuadro xeneize.

  Para Javier Gandolfi, Marino Hinestroza tiene la mentalidad para llegar a un club grande de Argentina.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

19 de diciembre de 2025
El futuro de Marino Hinestroza parece estar definido en el fútbol argentino. El extremo de 23 años se encuentra en negociaciones avanzadas para vincularse a Boca Juniors de cara a la temporada 2026.

Aunque falta la formalidad del anuncio oficial, el futbolista vallecaucano ya se despidió de Atlético Nacional a través de sus redes sociales. Se estima que la transferencia podría rondar los 6 millones de dólares, de los cuales el 50% pertenecen al club antioqueño.

Lea también: No solo en Inglaterra, en Argentina también quieren fichar a Marino Hinestroza; este es su nuevo pretendiente

La llegada de Hinestroza al fútbol argentino recibió un apoyo fundamental. Ese aval de peso llegó desde el banquillo, pues Javier Gandolfi, quien dirigió a Marino en Atlético Nacional durante este 2025 habló sobre este fichaje.

El técnico argentino aseguró en una entrevista para Radio Continental que el atacante posee el desequilibrio y la velocidad necesarios para triunfar en el exterior, destacando que es un tipo de jugador que se ha ido perdiendo en el fútbol mundial moderno.

Para Gandolfi, Hinestroza “tiene la cabeza para jugar en Boca” y no le pesará la camiseta, comparando la presión del club argentino con la de Atlético Nacional.

“Es totalmente desequilibrante y en el 1 contra 1 van a ver que tiene mucho más acierto que derrota”, señaló el estratega, vaticinando además un futuro cercano en la Selección Colombia para el jugador.

El argentino dirigió a Marino en 36 partidos, donde el jugador dio 10 asistencias y marcó 5 goles. “Puede jugar en ambas bandas. Entendió que en el fútbol hay 2 facetas y sabe tanto atacar como defender. Se convirtió en un jugador más completo”, subrayó el extécnico de Atlético Nacional.

Hinestroza jugó 84 partidos con Atlético Nacional en donde marcó 11 goles y participó con 14 asistencias. Con el cuadro antioqueño ganó cuatro títulos: Liga BetPlay 2024-II, Superliga 2025 y las copas BetPlay 2024 y BetPlay 2025. El vallecaucano a sus 23 años ya ha tenido experiencia en el exterior jugando para el Columbus Crew de Estados Unidos y el Pachuca de México.

Siga leyendo: “Ahí se los mando, Argentina; cuídenlo, déjenlo ser”: Campuzano sobre Marino Hinestroza, quien se marcha a Boca Juniors

Liga Betplay

